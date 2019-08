True Lies/ Su Rete 4 il film con Arnold Schwarzenegger (15 agosto 2019)

Il film True Lies andrà in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi, giovedì 15 agosto 2019, dalle 21.25 in poi. Diretto da James Cameron, è stato realizzato nel ’94 ed appartiene ai generi spionaggio e azione. Si tratta inoltre del terzo lavoro che vede il regista alla guida di Arnold Schwarzenegger e per la narrazione si è lasciato ispirare da La totale!, un film francese realizzato qualche anno prima e mai sbarcato sul piccolo schermo italiano. Nel cast troviamo inoltre Jamie Lee Curtis nei panni della madre di famiglia e moglie del personaggio di Schwarzenegger. Al loro fianco troviamo inoltre Bill Paxton, Eliza Dushku, Art Malik, Tom Arnold, Grant Heslov, Tia Carrere e Charlton Heston. Per lo più dei nomi forse poco apprezzati all’epoca, ma di grande popolarità al giorno d’oggi, come la Dushku che in quegli anni si era appena fatta apprezzare per la pellicola Buffy l’Ammazzavampiri.

True Lies, la trama del film

La trama di True Lies segue la vita di Harry Tasker, in apparenza un padre di famiglia dalla personalità posata e senza troppi grilli per la testa. In realtà nasconde anche alla moglie Helen e la figlia Dana di non essere un venditore di computer, ma un agente segreto del Settore Omega, una speciale task force americana contro il terrorismo. Durante una delle operazioni, Harry e i suoi soci si intrufolano in Svizzera per scoprire che Salim Abu Aziz guida un gruppo pericoloso noto come Jihad cremisi e che è legato ad un americano. Dopo aver capito il blitz, Aziz ordina ai suoi uomini di uccidere Harry, che riuscirà però a sopravvivere. Dopo aver creato qualche problema nel suo matrimonio a causa dell’assenza alla sua stessa festa, Harry inizierà a credere che Helen abbia un altro uomo. Scopre però che Simon, l’uomo con cui l’ha vista flirtare, è in realtà un agente segreto. Decide quindi di organizzare il rapimento della moglie e di Simon per farli allontanare. Dopo aver scoperto che il suo matrimonio è in crisi per via della sete di avventura della moglie, Harry decide di reclutare Helen per una nuova missione. La coppia tuttavia viene rapita poco dopo da Aziz.

