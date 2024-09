DIBATTITO TV IN DIRETTA SULLE ELEZIONI USA 2024: DONALD TRUMP VS KAMALA HARRIS, QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Atteso da mesi, il primo sicuramente ma forse anche l’ultimo: è arrivato oggi il grande giorno del dibattito tv sulle Elezioni Presidenziali Usa 2024 fra Donald Trump e Kamala Harris, con la copertura mondiale in tv e video streaming che accompagnerà lo scontro l’uno contro l’altro fra i candidati dei Partiti Repubblicano e Democratico. L’appuntamento è per oggi 10 settembre 2024 alle ore 21 sulla tv americana Abc News, ovvero le ore 3 in Italia di mercoledì 11 settembre 2024): la location è il National Constitution Center di Philadelphia, presenti in studio fra i vari giornalisti la moderatrice giornalista Linsey Davis.

DUELLO TV HARRIS-TRUMP/ "Sarà aborto vs. economia e migranti, la sfida è decisiva"

Rapidamente, le regole d’ingaggio del primo dibattito tv fra Trump e Harris (che segue il primo “traumatico” della CNN con Biden prima del ritiro dalla nomination Dem) vedono 2 minuti a testa ai due candidati, senza repliche o interruzioni: mentre l’uno parla, l’altra rimarrà in silenzio e così via. Se il dibattito tv del 27 giugno scorso portò di fatti l’intera dirigenza Dem a premere sul Presidente Usa per farlo ritirare dalla corsa verso la Casa Bianca, il “Debate” sulle Elezioni Usa 2024 di oggi potrebbe essere il primo vero scoglio a a meno di due mesi dal voto del 5 novembre 2024.

Tim Walz, indagine USA sui rapporti del vice di Harris con la Cina/ "Legami con il laboratorio di Wuhan"

I SONDAGGI SULLE ELEZIONI USA 2024 PRIMA DEL DIBATTITO TV: TRUMP +1% SU HARRIS

A 24 ore dal dibattito tv fra Donald Trump e Kamala Harris, la corsa alle Elezioni Usa 2024 vedeva un aggiornamento favorevole ai Repubblicani nei sondaggi politici dopo settimane di lenta ma costante crescita dei Democratici: il leader GOP avrebbe il 48% delle preferenze secondo i sondaggi del NYT con istituto SIENA, appena un punto in più di Kamala Harris che però è data in calo rispetto al mese di agosto.

Importante la fetta degli indecisi – ben il 28% – ovvero proprio il pubblico a cui si rivolgono Harris e Trump nel loro duello di questa notte: se il 60% si attende una importante “svolta” nella campagna elettorale dopo questo dibattito, vi è una parte dell’elettorato Usa che dice di non conoscere ancora bene la vicepresidente e candidata Dem, con solo il 25% che ritiene possa essere il profilo giusto per guidare gli Stati Uniti d’America. Interessanti i sondaggi prima del dibattito, ancora più interessane sarà però capire i “sentiment” e le reazioni che l’elettorato americano avrà dopo il duello su ABC News tra gli sfidanti per la Casa Bianca: nel dibattito di fine giugno, Trump aveva sbaragliato l’avversario firmando idealmente la sua lettera di ritiro. L’attesa è ora tutta per domani mattina quando potremo avere già i primi dati sulle reazioni del pubblico Usa su come saranno andati tanto la vicepresidente Kamala Harris quanto l’ex Presidente Donald Trump.

ZELENSKY A CERNOBBIO/ "L'Ucraina è messa male, le armi che chiede servono a trattare"

COME SEGUIRE E DOVE IL DIBATTITO IN DIRETTA TRUMP-HARRIS: INFO STREAMING VIDEO E TV

Sarà un dibattito certamente inedito, oltre che potenzialmente l’unico tra Harris e Trump prima delle Elezioni Presidenziali Usa 2024, dato che la leader Democratica pare abbia rifiutato gli altri network che si erano proposti per ospitare il duello tv. È dunque tutto pronto, non ci resta che impostare la sveglia e godersi anche qui in Italia lo “show” (perché come tutti i dibattiti Usa avrà una buona dose di spettacolo) per lo scontro Kamala vs Donald.

Collegamento in diretta tv dalle ore 2.30 sui canali streaming dell’ABC News, così come su tutte le principali piattaforme nostrane: la diretta integrale è garantita dal canale NOVE con Giovanna Botteri a commentare assieme a Paola Peduzzi (“Il Foglio”) e Paola Tommasi (“Il Tempo”). La Rai garantisce sia la copertura con RaiNews24 con Veronica Fernandes, il prof. Mario Del Pero e la giornalista Luciana Grosso; su Rai1 invece lo speciale Tg1 verrà condotto da Monica Maggioni. Non mancherà la diretta di SkyTG24, così come lo speciale Tg5 con Cesara Buonamici e i suoi ospiti: da ultimo, la Maratona Mentana su La7 seguirà l’intero discorso dei due candidati alla Casa Bianca a partire da un ampio pre-studio dalle ore 0.30. Tanto in tv, quanto quanto in diretta video streaming, il dibattito Trump-Harris sarà seguito da tutte le piattaforme online dei principali network italiani: RaiPlay, Mediaset Infinity, SkyTg24.it, Discovery e La7.it.