Biden vs Trump, diretta streaming dibattito Elezioni Usa 2024/ Sondaggi e programmi: aborto e Ucraina

Al via questa notte sulla CNN l’inizio “ufficiale” della campagna elettorale per le Elezioni Presidenziali Usa 2024: il dibattito tv tra Joe Biden e Donald Trump, insolitamente prima della pausa estiva e soprattutto prima della incoronazione ufficiale alle convention DEM e GOP di luglio, stabilirà un primo effettivo “scarto” tra i due leader candidati. Se nei sondaggi ci arriva davanti Trump, non è detto che così rimanga anche dopo il confronto tv, e viceversa, il “debate” potrebbe consegnare al candidato repubblicano un margine importante di consenso per il ribaltone 4 anni dopo il caos di Capitol Hill.

Delle (rigidissime) regole tv proposte dalla CNN per il primo dibattito tv delle Presidenziali 2024 ve ne abbiamo parlato qui, mentre proviamo ad addentrarci nella contesa Biden vs Trump iniziando con i sondaggi e terminando su due punti chiave dei programmi elettorali. Come abbiamo visto in quest’altro nostro focus, Donald Trump nelle simulazioni delle Elezioni Usa 2024 al momento è davanti in tutti gli ultimi sondaggi politici pubblicati: in termini percentuali, vi è un margine di 1-2% tra i due, mentre a livello di grandi elettori da conquistare (271 la maggioranza minima per raggiungere la Casa Bianca dopo le modifiche del sistema elettorale in base all’ultimo censimento) lo scarto sembra ad oggi più significativo. Osservando i sondaggi di Real Clear Politics scopriamo che Trump è davanti con 312 grandi elettori conquistabili contro i 226 di Biden, mentre per FiveThirtyEight lo scarto sarebbe più risicato con il leader GOP avanti di 271 contro i 269 del Presidente Usa in carica. Secondo l’ultimissimo sondaggio pubblicato oggi dal New York Times/Siena College Trump avrebbe invece ben 4 punti di vantaggio sul rivale e attuale inquilino della Casa Bianca: 48% il consenso per il leader GOP, 44% le preferenze per il Presidente Joe Biden.

ABORTO E GUERRA, DIBATTITO DONALD TRUMP E JOE BIDEN: COSA ASPETTARSI DAI LORO PROGRAMMI

Osservare i programmi elettorali di una campagna elettorale per le Elezioni Presidenziali Usa è qualcosa di impervio e impossibile da assolvere in un unico articolo: puntiamo allora due temi tra i più “chiacchierati” nei media Usa da sempre, in particolare modo in questa campagna Biden vs Trump, ovvero l’aborto e la guerra in Ucraina. La sfida “etica” tra due concezioni diverse di intendere i diritti civili parte dalla storica sentenza del 2022 in cui la Corte Suprema (a maggioranza repubblicana) ha abolito la precedente Roe vs Wade non classificando più l’aborto come “diritto costituzionale federale”: a cascata da quella sentenza, diversi Stati repubblicani (ma anche democratici) hanno legiferato in ordine sparso limitando o ampliando l’interruzione volontaria di gravidanza causando una spaccatura ancora più forte tra i “pro-life” e i “pro-choice” americani. Biden punta a formulare una legge nazionale da approvare in Congresso che “limiti” la Corte Suprema e inserisca l’aborto come “diritto universale”; Trump punta invece sulla libertà dei singoli Stati, dimostrando di non essere del tutto concorde con la legge ultra-rigida dell’Arizona («sull’aborto ogni Stato legiferi, niente divieto nazionale») ma ribadendo il sentimento del Partito Repubblicano, «noi siamo per il miracolo della vita».

Inevitabile invece il secondo punto all’ordine del giorno nel nostro “personale” programma di avvicinamento al dibattito tv tra Trump e Biden: la guerra in Ucraina logora non solo gli eserciti (e la popolazione) di Kiev e Mosca ma ormai da due anni ha riflessi internazionali che hanno portato alle soglie di una escalation Russia vs NATO da cui le cancellerie internazionali guardano con assoluto timore. L’amministrazione Biden ha ribadito il pieno sostegno a Kiev con armi, aiuti e disponibilità economiche, nonostante la velocità di invio non sempre sia stata efficace (anche per i tanti distinguo dell’opinione pubblica tutt’altro che unita nell’impegnarsi in una logorante guerra a distanza per l’est Europa); è anche vero che la stessa Casa Bianca ha riannodato in questi giorni il dialogo con la Russia per evitare tale escalation, a maggior ragione in piena campagna elettorale verso le Presidenziali. Il piano di Donald Trump è invece molto più drastico: la guerra deve finire immediatamente, l’America deve quindi stoppare l’invio di armi all’Ucraina se si conferma la mancanza di volontà per negoziati di pace del Governo Zelensky; idem il piano per il dialogo con Putin a Mosca. Il concetto trumpiano, presentato dal generale in pensione Keith Kellogg (ex Consiglio Nazionale di Sicurezza della Casa Bianca sotto la presidenza Trump) in una recente intervista alla Reuters suona più o meno così: se Zelensky non accetta di venire al tavolo dei negoziati, si interrompe subito l’invio di armi a Kiev; di contro, se Putin non accetta i negoziati, ecco che Washington consegnerà armi tali all’Ucraina in grado di stritolare l’esercito russo sul campo. Qualche spunto per il dibattito Biden vs Trump dovremmo avervelo dato, ora non resta che sedersi in poltrona (diretta notturno o più comoda differita domani sera sul Nove) e con qualche “pop-corn” osservare il primo vero dibattito della campagna verso le Presidenziali di novembre 2024.

COME VEDERE IL DIBATTITO TV BIDEN VS TRUMP IN DIRETTA E VIDEO STREAMING?

Il dibattito tra Biden e Trump sarà in diretta tv su Sky TG24, canale 100, e anche in digitale sul canale 50. Discorso diverso per la diretta streaming che invece sarà possibile accedervi per chi usufruisce dell’applicazione Sky Go o direttamente sul sito dell’emittente Nove.











