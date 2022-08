Tu mi nascondi qualcosa/ Su Canale 5 la commedia con Rocco Papaleo

Tu mi nascondi qualcosa, film di Canale 5 diretto da Giuseppe Loconsole

Tu mi nascondi qualcosa va in onda su Canale 5 dalle 21.20 di oggi 11 agosto 2022. Si tratta di una commedia italiana diretta nel 2018 da Giuseppe Loconsole con soggetto di Gianluca Ansanelli e Tito Buffulini. La produzione è stata affidata alla Lime Film, con a capo Massimiliano Leone e Valentina Di Giuseppe. A completare il team che ha realizzato la pellicola, alla fotografia Fabio Zamarion, al montaggio Osvaldo Bargero, ai costumi Laura Costantini e infine le musiche sono state curate da Jonis Bascir.

Della distribuzione si è occupata la Eagle Pictures. Il cast di Tu mi nascondi qualcosaè composto da attori importantissimi del panorama comico italiano, quali Rocco Papaleo (Classe di Ferro, I laureati, Il paradiso all’improvviso, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Una moglie bellissima, Io & Marilyn, Finalmente la felicità, Che bella giornata, Basilicata Coast to Coast), Giuseppe Battiston (Chiedimi se sono felice, La tigre e la neve, Perfetti Sconosciuti), Alessandro Tiberi (Ascolta la canzone del vento, Scrivilo sui Muri, Generazione 1000 euro, Boris, Immaturi – Il Viaggio, To Rome With Love).

Tu mi nascondi qualcosa, la trama del film

La trama di Tu mi nascondi qualcosa si apre con Valeria (Sarah Felberbaum) che aiuta il padre presso l’agenzia di investigazione Occhio Segreto, in provincia di Cuneo, occupata in particolar modo con casi di infedeltà. A causa di un loro errore, Francesco (Giuseppe Battiston), un clown, scopre che la compagna lo tradisce e Valeria si sente per questo in colpa e così cerca di redimersi aiutando Francesco a riprendersi dalle sue pene d’amore per la rottura con l’ex compagna.

Linda (Stella Egitto) è invece un’aitante pornostar di successo fidanzata con l’aspirante scrittore Ezio (Alessandro Tiberi), che però riceve un rifiuto dietro l’altro dalle case editrici alle quali propone il suo manoscritto. Quest’ultimo, molto insicuro, pensa che la fidanzata lo tradisca con un suo collega, che considera più bello e più dotato di lui. La terza trama vede Alberto (Rocco Papaleo), un imprenditore edile, che viene ripescato in mare al largo della costa tunisina e soffre di un’amnesia che gli impedisce di ricordare quale fosse la sua vita prima di essere salvato. Per questo motivo Albero non ricorda nemmeno di avere due mogli, Irene (Olga Rossi) e la tunisina Jamila (Rocío Muñoz Morales) e due figli (avuti uno da ognuna delle due). Questa situazione lo ‘costringe’ a passare quanto più tempo possibile con le due famiglie, tutti sotto lo stesso tetto, e Alberto scoprirà così molti segreti di cui non era mai stato a conoscenza.

