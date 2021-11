Tu si que vales 2021/ Diretta e concorrenti: Gerry Scotti amplia la sua Scuderia?

Tu si que vales: le anticipazioni della settima puntata

Questa sera, sabato 6 novembre 2021, alle ore 21,25, torna in onda su Canale 5 l’amatissimo varietà Tu si que vales. Siamo ormai giunti all’ottava puntata, che ritrova come sempre alla conduzione Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Con loro anche la giuria, amatissima dal pubblico a casa e in studio, composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, e, nel ruolo di rappresentante della giuria popolare, Sabrina Ferilli.

Gerry Scotti "Covid, arrivato ad un passo dall'essere intubato"/ "Salvato da mia nipotina"

Saranno loro a giudicare i vari talenti che si susseguiranno sul palcoscenico del sabato sera di Canale 5 nel corso della trasmissione campione di ascolti. Da quest’anno, al loro fianco c’è anche una ospite speciale, presente quasi sempre in questa nuova edizione dello show: la vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Giulia Stabile.

Gerry Scotti compie 65 anni/ Dai successi al covid, tutti gli auguri dei colleghi

Tu si que vales 2021: prove e concorrenti

Anche questa sera tante saranno le esibizioni che l’amata giuria dovrà osservare per comprendere chi può arrivare in finale e chi, invece, no. Si susseguiranno sul palco atleti, musicisti e cantanti di vario genere, anche maghi e illusionisti, gli immancabili acrobati e qualche esibizione davvero speciale. Ricordiamo che, tra un concorrente e l’altro, non mancheranno candidati ideali per la Scuderia di Gerry Scotti. Nel corso della puntata di sabato scorso, il giudice ha trovato più di un concorrente allettante per la sua divertentissima squadra: chi troverà questa sera? Infine non mancheranno momenti di scherzo tra i giudici: da quelli tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, ai momenti di sfottò tra Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Appuntamento a questa sera su Canale 5.

LEGGI ANCHE:

Gerry Scotti conduttore di Scene da un matrimonio?/ Dopo Davide Mengacci, Mediaset...

© RIPRODUZIONE RISERVATA