Tu sì que vales 2022, 4a puntata/ Diretta e concorrenti: scherzo per Sabrina Ferilli?

Come ogni sabato sera, oggi 8 ottobre, in prima serata su canale 4, torna l’appuntamento con Tu sì que vales 2022, il talent show divertente e al tempo stesso emozionante che, ogni settimana, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Dopo essere stato leader indiscusso degli ascolti nelle scorse settimane, questa sera, il talent show condotto dal trio formato da Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni, lancia la sfida a Milly Carlucci che, su Raiuno, torna in onda con una nuova edizione di Ballando con le stelle.

Accanto al trio dei conduttori, presenza immancabile della trasmissione è la giuria composta da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti a cui è affidato il compito di scegliere i migliori talenti insieme alla giuria popolare guidata da Sabrina Ferilli che, ogni settimana, deve fare i conti con la presenza di Giovannino che si diverte a renderla vittima dei suoi scherzi.

I concorrenti di Tu sì que vales 2022

Il successo di Tu sì que vales 2022 è garantito dalla presenza sul palco di talenti straordinari che, ogni settimana, riescono a sorprendere pubblico e giuria esibendosi con performance davvero straordinarie. Non mancano, poi, quei talenti che uniscono alla bravura anche l’ironia strappando una risata ai telespettatori. Anche questa sera, così, sul palco, davanti alla giuria tecnica e popolari si esibiranno attori, ballerini, acrobati, maghi, cantanti, poeti, esperti in discipline sportive e tanti altri talenti. Chi sono, invece, i concorrenti che, nel corso della scorsa puntata, hanno conquistato tutti?

Durante la terza puntata di Tu sì que vales 2022 sono riusciti a qualificarsi i seguenti concorrenti: gli atleti di mano a mano The Lads che si sono qualificati direttamente per la finalissima; i ballerini disabili Simone e Lorena, i cestisti acrobatici Davide e Andrea, lo strongman e cantante Eddie Williams, il mentalista Antonio Martinez, la ginnasta e acrobata Krutikova Yelizaveta, gli atleti di arti marziali Demo Team Italia Taekwondo, l’istruttrice di zumba Vichy Zagarra, gli escapologi Henry e Klauss, il comico Tape Face, l’acrobata Michael Guthrie, i Pillow fighters, il barzellettiere Danilo Antiri, il coro Piceno Pop Chorus, gli acrobati Quintetto Volta, il pianista Lord Vinheteiro.

La Scuderia di Gerry Scotti

Oltre al circuito ufficiale dei concorrenti di Tu sì que vales 2022, anche nella nona edizione c’è la presenza dei concorrenti che partecipano al talent show con la Scuderia Scotti. Finora, a superare la super prova Gerry, sono stati i ballerini Nicola Riganti e Mario Gregoli e il cantante Davide Sciacca. Nella terza puntata di Tu sì que vales, invece, è entrato a far parte della Scuderia Scotti il pieta Rocco Brancato.

Tra i concorrenti che saliranno sul palco questa sera, invece, chi conquisterà la simpatia del pubblico e di Gerry Scotti allargando il numero dei talenti della scuderia del simpatico giudice? Lo scopriremo nel corso della puntata.

