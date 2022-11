Tu sì que vales 2022, semifinale/ Diretta e finalisti: Alex ospite speciale

Tu sì que vales 2022, anticipazioni e diretta semifinale 12 novembre

Sabato 12 novembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Tu sì que vales 2022. Quella in onda questa sera è la nona e penultima puntata del talent show. Belen Rodriguez, con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, conducono la semifinale di Tu sì que vales 2022 che, nel corso della finalissima di sabato 12 novembre, avrà il suo vincitore. Anche questa sera, in giuria, ci saranno Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari mentre a presiedere la giuria popolare sarà ancora Sabrina Ferilli, pronta a divertirsi anche insieme ai concorrenti e con l’amica Maria De Filippi con cui dà spesso vita a simpatici siparietti.

La semifinale della nona edizione di Tu sì que vales regalerà al pubblico anche un emozionante momento musicale. Direttamente dalla scorsa edizione di Amici, sul palco del talent show del sabato sera di canale 5 salirà Alex Wyse che lo scorso 4 novembre è tornato in scena con il suo ultimo album, dal titolo Ciò che abbiamo dentro,

I concorrenti della semifinale di Tu sì que vales 2022

Ultima occasione per i talenti di Tu sì que vales 2022 per conquistare la finalissima del talent show 2022. Anche questa sera, sul palco del talent si esibiranno inventori, maghi, illusionisti, mentalisti, cantanti, attori, ballerini, escapologi, prestigiatori, funamboli, acrobati, comici, campioni di discipline sportive, pittori e tanti altri artisti.

Nella scorsa puntata, hanno superato il turno i pattinatori acrobatici Skating Tribertis, il mago Jey Lillo, i lanciatori di coltelli Blade2Blade, l’atleta Diego Gastaldi, gli acrobati I Serblin, Joel Strasser che mette oggetti nella barba, i ginnasti Carlo Macchini e Marco Lodadio, il cantante e ballerino Pierino Soccorso Pizzonia, gli acrobati Richter Troupe, il trapezista Nicholas Errani, il cantante Massimo Varotto, il pianista Gabriele Rossi, le contorsioniste Angelina e Alexandra, Nick e Kaylee Woodard che saltano con la corda, il cantante Lucilio Jr. Rizzo, gli acrobati e spogliarellisti The Vortex, l’atleta Neil Whyte e il giocoliere Andreas Wessels.

I concorrenti della Scuderia Scotti

Anche per i talenti della Scuderia Scotti è arrivato il momento della finalissima. Nel corso delle precedenti puntate di Tu sì que vales 2022, i concorrenti più strampalati che hanno superato la grande sfida di Gerry, sono entrati a far parte della Scuderia Scotti che avrà il vincitore della nona edizione solo al termine dell’ultima puntata.

Attualmente, fanno parte della Scuderia Scotti i seguenti concorrenti: i ballerini Nicola Riganti, Giovanni Lepori e Mario Gregoli; i cantanti Davide Sciacca, Roberto Maurici, Fabio Benfatti e Massimo Varotto. I cantanti e ballerini Valter La Mantia, Antonio Tagliafierro e Pierino Soccorso Pizzonia; il poeta Rocco Brancato, lo scaldapubblico Paolo Calabrese, il barzellettiere Vincenzo Lancia. Ricordiamo che Tu sì que vales 2022 può essere visto in diretta televisiva su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Intinity sia collegandosi al sito che scaricando l’apposita applicazione.













