TU SI QUE VALES 2023, 2A PUNTATA/ Diretta e concorrenti: giudici ‘terrorizzati’ dalle finte montagne russe

Tu Si Que Vales 2023, diretta 2a puntata: spavento per i giudici con le montagne russe

La seconda puntata di Tu sì que vales 2023 ha inizio con l’esibizione della Compagnia Primat. Si tratta di quattro acrobati che si esibiscono in sospensione su due aste. La performance si assicura il 100% di gradimento da parte del pubblico: i 4 giudici, quindi, sono chiamati a decidere se raggiungere i concorrenti sul palco oppure no per dare loro un posto in finale. Si alza solo Gerry Scotti: la Compagnia Primat passa il turno ma non va in finale.

Giovannino di Tu sì que vales, chi è Giovanni Iovino/ Non solo disturbatore della Ferilli: cosa fa in realtà

Arrivano poi gli Strongmen, cinque ragazzi che propongono ai giudici di accomodarsi su delle particolari poltrone. Non sanno che si tratta di poltrone movibili che faranno vivere loro un’esperienza 4D sulle montagne russe. Tra risate, spaventi e divertimento, la prova va per il meglio. (Aggiornamento di Anna Montesano)

TU SI QUE VALES 2023, 1A PUNTATA/ Diretta e concorrenti: Christian Panico urla troppo e non emoziona Maria

Tutte le novità della nuova edizione

Per la gioia di milioni di appassionati, torna oggi – sabato 30 settembre 2023 – l’appuntamento su Canale 5 con la decima edizione di Tu Si Que Vales. Questa sera vedremo una nuova carrellata di artisti, dilettanti allo sbaraglio, giovani talenti e simili pronti a cercare di convincere la giuria per avanzare nella competizione. La seconda puntata del talent sarà ancora una volta condivisa con Alessio Sakara e Giulia Stabile, mentre già nel passato appuntamento abbiamo appurato l’assenza di Belen Rodriguez. Ad aggiungere pepe e comicità non mancheranno le classiche gag di Giovannino che sicuramente darà filo da torcere ai giudici e Sabrina Ferilli.

Sabrina Ferilli, lite con concorrente a Tu sì que vales per il Kamasutra/ Fischi e urla: cos'è accaduto

La decima edizione di Tu Si Que Vales è caratterizzata da diverse novità nel cast oltre a quelle già citate. Non manca all’appello solo Belen Rodriguez – lato conduzione – ma anche uno dei giudici più influenti delle passate edizioni: Teo Mammucari. Al suo posto, già dalla prima puntata ha strappato più di una risata l’irriverente Luciana Littizzetto. La comica non è nuova al ruolo di giudice e con la sua consueta sagacia ed emotività è pronta a ripetersi in occasione della seconda puntata, in onda questa sera, 30 settembre 2023.

Tu Si Que Vales 2023, anticipazioni: concorrenti e ruolo dei giudici

Su quelli che saranno gli scenari della seconda puntata di Tu Si Que Vales, in onda questa sera – sabato 30 settembre 2023 – è possibile andare per ipotesi. Tanti saranno i talenti che saliranno sul palco per ottenere un ruolo da protagonista nell’avanzare delle settimane; l’obiettivo sarà il consueto ottenimento dei “3 sì” al fine di poter andare avanti nella competizione. Il giudizio sarà affidato a Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto.

La 2a puntata di Tu Si Que Vales – in onda questa sera, sabato 30 settembre, alle 21.30 su Canale 5 – vedrà salire sul palco personalità appartenenti ai settori più disparati. Dalla danza alla musica, passando per le suggestive performance di maghi e illusionisti. Non mancheranno le emozioni ma soprattutto le risate grazie al ruolo cardine dei Giovannino, spesso e volentieri protagonisti di gag tutte da ridere con Sabrina Ferilli. Non resta che attendere la diretta di questa sera, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.











© RIPRODUZIONE RISERVATA