Ritorna su Canale 5 Tu sì que vales 2024, con una nuova puntata ricca di emozioni prevista per la serata di sabato 5 ottobre. Il talent show è ripartito alla grande con la storica giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Saranno proprio loro a commuoversi e a vivere a pieno le emozioni di questa nuova stagione, con tanti talenti che ogni volta lasciano il pubblico a bocca aperta. Anche durante la terza puntata ritroveremo Sabrina Ferilli, che rappresenterà la giuria popolare, la quale verrà interrotta dal mitico Giovannino (Giovanni Iovino).

Cosa vedremo a Tu sì que vales 2024 durante la puntata di Sabato 5 ottobre? Il sabato sera ormai è diventato uno dei giorni preferiti dal pubblico, che può sedersi di fronte alla televisione e stupirsi tra aspiranti ballerini, cantanti, comici, attori e tanto altro! Anche questa sera, le Tu sì que vales 2024 ci raccontano una puntata piena di emozioni e concorrenti, che daranno il meglio di sè per vincere i tanto desiderati 100mila euro. Lo scorso anno è stato Simone Palumbo ad aggiudicarsi il titolo di vincitore: il violinista aveva incantato tutti grazie al suo talento e alla sua sensibilità.

Tu sì que Vales 2024, anticipazioni terza puntata di oggi 5 ottobre: Sabrina Ferilli commossa

Tutto pronto per la puntata di oggi 5 ottobre 2024, che come al solito andrà in onda su Canale 5. Lo share promette bene, dato che la scorsa settimana ha raggiunto un punteggio altissimo, il 24,46%. Le anticipazioni di Tu sì que vales 2024 lasciano col fiato sospeso dato che si preannuncia uno scoppio in lacrime di Sabrina Ferilli, la quale non riuscirà a contenere le lacrime dopo una performance commovente. Poi si preannunciano acrobati che faranno capriole attaccati ad un elastico, ma anche un’esibizione che avrà toccato il cuore di Maria De Filippi.

Quest’ultima, secondo le anticipazioni, è rimasta colpita dalla semplicità di un ragazzo che ha portato in scena una dimostrazione con una macchina d’epoca gialla. E ancora, Rudy Zerbi rimarrà senza parole dopo una danza acrobatica mentre la Littizzetto lancerà baci da lontano ad un concorrente. Insomma, non ci resta che lasciarci travolgere dalle emozioni e dalla bellezza di ciò che il corpo umano riesce a fare, che sia cantare, giocare con la comicità o ballare egregiamente.

La puntata del 5 ottobre 2024 di Tu sì que vales è visibile dalle 21.25 su Canale 5, ma ricordiamo al pubblico che si può recuperare in ogni momento collegandosi su Mediaset Infinity, dove è possibile riguardare le puntate precedenti o i momenti più belli della serata. La terza puntata non si può proprio perdere, anche perchè l’ospite speciale di stasera sarà la campionessa olimpionica Alice D’Amato, che a soli 21 anni si è aggiudicata un’oro alla trave a Parigi 2024. L’atleta salirà sul palco per ispirare il pubblico e tutti i concorrenti a non arrendersi mai!