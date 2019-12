Tu si que vales/ Ascolti record e boom finale: ecco il segreto di Maria De Filippi

Enrica Musto, cantante lirica 21enne è la vincitrice della sesta edizione di Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5. La cantante si è portata a casa 100mila euro. I 5 giudici del programma hanno assegnato il Premio Tim del valore di 30mila Euro al body builder Gabriele Andriulli. La finalissima è stata seguita da più di 5 milioni di spettatori, con il 31% di share. Il Premio Scuderia Scotti, assegnato dalla giuria popolare, è stato vinto dall’imitatore Giordano Concetti. Per quanto riguarda gli ascolti, è stata una chiusura trionfale per un’edizione che ha visto lo show condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara come la trasmissione d’intrattenimento più vista della stagione televisiva, con una media del 29,38% di share, pari a 5 milioni e 287mila spettatori. Di chi è stato il merito? Senza ombra di dubbio i talenti hanno giocato un ruolo fondamentale, così come il cast.

Boom di ascolti per Tu si que vales

Insieme a Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, questo anno si è inserita una perfetta Sabrina Ferilli, nel ruolo di presidentessa della giuria popolare. Grande alchimia e divertimento che hanno conquistato gli spettatori e il pubblico presente in studio. Tu si que vales fa ascolti da evento televisivo, più di 5 milioni con oltre il 30% di share. Come se lo spiega Queen Mary? “E’ un programma scacciapensieri con una giuria fatta di persone che si conoscono e che non sono contrapposte. Ci divertiamo perché siamo più vicini al ruolo dello spettatore che a quello del giudice, il rapporto che si è creato arriva a casa”, ha raccontato intervistata da FQMagazine. Ecco tutti i dati auditel in dettaglio, della prima serata di ieri.

Canale5 Tu si que vales: 5.151.000 spettatori, 31,3% di share.

Rai1 Festa di Natale – Una Serata per Telethon: 2.430.000 spettatori, 11,6% di share.

Italia1 Mamma, ho riperso l’aereo, mi sono smarrito a New York: 1.605.000 spettatori, 7,8% di share.

Rai3 Città Segrete: 1.500.000 spettatori, 7,7% di share.

Rai2 N.C.I.S.: 1.147.000 spettatori, 5,1% di share.

Tv8 Natale a Winters Inn: 529.000 spettatori, 2,4% di share.

Rete4 The Jackal: 523.000 spettatori, 2,7% di share.

Nove RoboCop: 229.000 spettatori, 1,1% di share.

La7 Atlantide: 201.000 spettatori, 1,2% di share.

