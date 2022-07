Tu sì que vales finale 2020, replica/ Anticipazioni 2 luglio e vincitore: Andrea Paris…

Tu sì que vales: oggi in onda la replica della finale 2020, chi è il vincitore?

In attesa della nuova edizione che, tra le novità, dovrebbe avere la presenza, nel cast fisso, di Albe di Amici, Tu sì que vales torna in onda oggi, sabato 2 luglio, in prima serata su canale 5. Per regalare ai telespettatori una serata spensierata, leggera, allegra, ma anche ricca di emozioni, Mediaset ha deciso di trasmettere la replica della finale dell’edizione 2020 del talent show. Come sempre, a presentare i finalisti c’è il trio composto da Martin Castrogiovanni, Belen Rodriguez e Alessio Sakara.

Immancabile, poi, la giuria che, da anni, giudica i vari talenti che, puntata dopo puntata, si presentano sul palco per sfoggiare la propria arte, ma anche per sperare di portare a casa il montepremi da 100mila euro. In giuria, dunque, ritroviamo Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti mentre la giuria popolare è presieduta da Sabrina Ferilli.

I concorrenti della finale di Tu sì que vales 2020

Nel corso della replica della finale di Tu sì que vales 2020 in onda questa sera, ci sarà la possibilità di rivedere dei grandissimi artisti ovvero: il “mago comico” Andrea Paris, il pianista Cristiano Pierangeli, gli acrobati Ambra & Yves, i ballerini Dakota e Nadia, il trio di musicisti formato da Tommaso Quaranta con i genitori Marco e Rita, il monociclistaWesley Williams, Ramon Kathriner, l’acrobata Liina Aunola, il ventriloquo di Andrea Radicchi, la ginnasta Kyle Cragle, la pianista Nerina Peroni, il comico Dino Paradiso, i Catwall Acrobats, il bimbo batteristaAlessandro Baviera, il ballerino “El Yiyo” e il cantante Daniele Primonato.

Come per tutti i programmi Mediaset, anche la replica della puntata di Tu sì que vales in onda questa sera può essere vista in streaming grazie a Mediaset Play, app disponibile per tutti i dispositivi.











