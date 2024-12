Con una mossa del tutto inaspettata e che potrebbe – almeno in minima parte – aiutare a riscrivere la storia e il futuro della guerra tra Russia e Ucraina, nei giorni scorso l’ex reporter di Fox News Tucker Carlson è tornato a Mosca per intrattenere una lunga intervista con il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov largamente incentrata – ovviamente – sul conflitto in corso contro Kiev: una mossa – appunto – inaspettata ma che è stata immediatamente commentata positivamente dal figlio di Donald Trump (ovvero Donald Trump Jr) che ha lodato Tucker Carlson per il suo impegno a fare della pace che – scrive su X – “è maggiore di quanto fatto da tutti i membri dell’attuale amministrazione messi insieme”.

Proprio nelle parole di Trump Jr potrebbe nascondersi quell’accennata riscrittura della storia del conflitto, con l’ipotetica riapertura dei canali comunicativi tra USA e Russia dopo l’insediamento del tycoon alla Casa Bianca e – magari – con lo stesso Tucker Carlson a fare da mediatore in una situazione geopolitica che diventa sempre più esplosiva e complessa da gestire e – soprattutto – risolvere: l’intervista vera e propria uscirà solamente nei prossimi giorni e ci darà probabilmente una visione differente del conflitto e dalla posizione statunitense nelle tensioni ucraine che fino ad ora non è mai circolata sui canali comunicativi occidentali, schiacciati dalla narrativa di Biden che ha trascinato il mondo con sé in una guerra ad un passo dall’epilogo nucleare.

Tucker Carlson: “L’amministrazione Biden ha dato il via ad una guerra calda contro la Russia all’insaputa degli americani”

Nonostante per ora sia del tutto impossibile prevedere cosa abbia detto Lavrov a Tucker Carlson, in un brevissimo video diffuso sui suoi canali social e su YouTube, l’ex giornalista di Fox News ci ha dato una brevissima anticipazione, spiegando che alla base del suo viaggio a Mosca ci sarebbe l’obiettivo di “offrire (..) la prospettiva russa della situazione” in Ucraina, passata inizialmente dal tentativo di “ottenere un’intervista con Zelensky” negata “dall’ambasciata americana a Kiev” che ha preferito dare spazio “alla CNN”.

Di certo secondo Tucker Carlson c’è che allo stato attuale “l’amministrazione Biden” sta portando gli USA e il mondo interno “sempre più vicini a un conflitto nucleare con la Russia che – ricorda nel suo video – possiede la più grande potenza nucleare al mondo” parlando di una vera e propria “escalation” che ha subito una bruca accelerazione “nelle settimane successive all’elezione di Trump” con la pericolosa decisione di “lanciare missili nella Russia continentale [uccidendo] almeno una dozzina di soldati russi, all’insaputa della maggior parte degli americani” in una vera e propria “guerra calda con la Russia” che ci avvicina “pericolosamente alla guerra nucleare (..) più che in qualsiasi altro momento della storia”.