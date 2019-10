Tudor esonerato?/ Udinese in crisi, altra sconfitta: tre opzioni per la panchina

Tudor esonerato? L’addio è nell’aria, considerato il poker rifilato dalla Roma alla sua squadra. La situazione per l’Udinese è sempre più delicata e il tecnico croato potrebbe essere sollevato dall’incarico. Dopo la pesante sconfitta con l’Atalanta ne è arrivata un’altra. Tudor, che l’anno scorso ha portato l’Udinese alla salvezza, non sta convincendo e ora rischia grosso. A preoccupare è la mancanza di gioco, infatti sono solo 5 le reti finora messe a segno. Un bottino magro a livello offensivo, mentre la difesa, che bene aveva cominciato la stagione, ha subito 11 reti nelle ultime due partite. Troppe. Dunque l’Udinese si guarda intorno e valuta l’esonero di Tudor per scuotere la squadra. E così si valuta anche il profilo del successore. Secondo la Gazzetta dello Sport, sono tre gli allenatori che l’Udinese terrebbe in considerazione: Ballardini, Colantuono e Marino. Per gli ultimi due si tratterebbe di un ritorno visto che hanno già allenato l’Udinese.

TUDOR ESONERATO? UDINESE IN CRISI: TRE OPZIONI PER LA PANCHINA

La sconfitta contro la Roma potrebbe essere decisiva per il futuro di Tudor e compromettere definitivamente il rapporto professionale con l’Udinese. La società dei Pozzo aveva confermato la fiducia all’allenatore croato dopo la sconfitta contro l’Atalanta, ma ne è arrivata un’altra pesante in un momento in cui ci si aspettava una reazione da parte della squadra. «I segnali che arrivano non sono buoni, la sua posizione è fortemente a rischio», riporta Sky Sport in questi minuti. E si fanno anche in questo caso i nomi di Ballardini, Colantuono e Marino, con gli ultimi due che conoscono già l’ambiente. E questo potrebbe deporre a loro favore, visto che a stagione in corso solitamente si preferisce puntare su allenatori che non hanno bisogno di ambientarsi, ma che possono subito intervenire sulla squadra per provare a darle una svolta. Al momento l’unica certezza è che Tudor rischia molto l’esonero.

