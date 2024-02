Tullio De Piscopo piange e ricorda la morte della mamma/ “Ero a Sanremo, non mi volevo esibire. È stata dura”

Tullio De Piscopo si commuove ricordando sua mamma: “Quando è morta ero a Sanremo”

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Tullio De Piscopo ripercorre alcune tappe importanti della sua lunga carriera musicale, fatta non solo di successi ma anche di dolori. Uno dei più grandi è la morte di sua mamma, arrivata quando lui era lontano. Quel giorno Tullio doveva infatti esibirsi al Festival di Sanremo: “Era il 2006, tu dovevi andare in scena e ti arriva una telefonata.” ricorda Balivo.

“Io non mi volevo esibire, non volevo andare su quel palco, volevo andare dalla mia mamma. Da quella mamma che, dopo che avevo fatto i soldi, le potevo comprare una bella casa a Via Petrarca, farle vedere il mare, col riscaldamento, ma lei ha voluto rimanere in quella casa dove il riscaldamento non c’era, a Porta Capuana.” ha raccontato il celebre batterista e cantante.

Tullio De Piscopo e il ricordo della mamma a La Volta Buona: “Non volevo più esibirmi dopo la notizia”

Tullio De Piscopo non è mai riuscito a guardare quella sua esibizione, poi andata in scena a Sanremo 2006 al fianco di Gigi Finizio e i ragazzi di Scampia: “Non ho mai più rivisto quella scena. Io non credo nel ‘Show must go on’, quando si deve piangere, si deve piangere! Io lì suonavo e lei stava volando, sentivo qualcosa che mi accarezzava, non so cos’era. Non ho mai voluto vedere quel video perché non ce la facevo. Credo però di essere riuscito a superarla. Quella sera lì non riuscivo a piangere…” le sue toccanti parole.

Di sua madre, in una precedente intervista, Tullio De Piscopo aveva raccontato: “Mia mamma è cresciuta in un orfanotrofio, l’ho saputo quando ero già grande, a 19 anni. A tavola si avventava sul pane perché quando era nell’istituto era la più piccola e le altre glielo prendevano e la lasciavano sempre senza…”.











