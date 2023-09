Tullio Solenghi, anniversario speciale con la moglie Laura Fiandra/ “I nostri primi 49 anni di magia”

Tullio Solenghi e Laura Fiandra celebrano 49 anni di matrimonio: le foto social

Nella giornata di ieri si è celebrato un traguardo molto importante in casa di Tullio Solenghi e della moglie Laura Fiandra. La coppia ha infatti festeggiato il loro 49° anniversario di matrimonio e, per l’occasione, hanno condiviso la grande gioia di coppia anche sui rispettivi profili social. Il comico ed ex membro de Il Trio ha condiviso su Instagram un dolcissimo scatto che lo ritrae al fianco della sua dolce metà e, a corredo, una didascalia: “I nostri primi 49 anni di magia“.

Laura Fiandra ha invece pubblicato sulle Instagram stories una loro foto al mare, mentre si tengono per mano durante una passeggiata sulla spiaggia, con scritte le date simboliche di questo importante traguardo di coppia: 31 agosto 1974, il giorno in cui si sono sposati, e il 31 agosto 2023, giorno in cui hanno celebrato 49 anni di matrimonio. Dal loro amore, inoltre, sono nate due splendide figlie: Margherita nel 1982 e Alice nel 1984.

Chi è Laura Fiandra e la straordinaria carriera di Tullio Solenghi

Ma chi è la donna che, da 49 anni, è al fianco di Tullio Solenghi? Laura Fiandra sappiamo essere una chef e, nel corso della sua vita, ha abbracciato prima la causa vegana e poi quella crudista. Ha anche avviato alcuni laboratori di cucina vegana crudista, come si legge sulla bio del suo profilo Instagram, oltre ad essere autrice di diversi libri di cucina etica. Inoltre, ha fondato un’associazione intitolata Naturalmente crudo, con l’obiettivo di raccontare la cultura della cucina vegana.

Tullio Solenghi è invece un pilastro della comicità e del cinema italiano. Celebre tra gli anni ’80 e ’90 ne Il Trio, al fianco di Anna Marchesini e Massimo Lopez, ha recitato in numerose pellicole per il piccolo e il grande schermo, per poi intensificare negli ultimi anni la propria presenza in tv in numerose trasmissioni. In particolare, dal 2021, è tornato al fianco di Massimo Lopez come ospiti fissi di Che tempo che fa: dopo il trasferimento del programma di Fabio Fazio dalla Rai a Discovery, anche il celebre duo farà lo stesso percorso? Riassaporeremo la loro comicità anche nella prossima edizione, la prima sul Canale Nove?

