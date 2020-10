Tullio Solenghi e Maria Ermachkova/ Mariotto premia la pettinatura ma…

COSA HANNO IN COMUNE TULLIO SOLENGHI E MARIA ERMACHKOVA?

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova sono usciti dalla loro comfort zone, ne sono convinti, ma questo dove li porterà questa sera a Ballando con le stelle 2020? Se nella prima puntata hanno ottenuto solo 27 punti tra tante critiche, sabato scorso si sono ripresi alla grande ma non prima di un simpatico siparietto dietro le quinte in cui l’attore si è detto che un genovese e una russa hanno in comune la voglia di fare e di fare tutto bene. La maestra dice di trattarlo come un quarantenne perché dentro ha davvero voglia di fare tanto ma tutto questo dove ha portato sabato scorso? Gli allenamenti continuano e i risultati si sono visti alla luce dei risultati ottenuti sabato quando la serata per loro si è conclusa con un ottimo quinto posto e 37 punti, ben dieci in più rispetto alla prima puntata. Ma cosa hanno portato sul palco nella seconda puntata dello show ballerino di Milly Carlucci?

TULLIO SOLENGHI E MARIA ERMACHKOVA CONQUISTANO I GIUDICI MA…

Dopo il suo divertente siparietto, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova hanno mandato in visibilio il pubblico e hanno fatto sciogliere in risate anche Milly Carlucci. La prima che è intervenuta è proprio Selvaggia Lucarelli che invita l’attore ha insegnare un po’ di charme e di grinta ad alcuni mollaccioni presenti nel programma. Entusiasta anche Zazzaroni che ha visto nel suo volto qualcosa di nuovo, un viso molto divertente ma anche sensuale, anche se non era un cha cha straordinario. Anche Fabio Canino si è subito calato nell’atmosfera convinto che quello che ha fatto sembra facile ma non lo è. Chiude il giudizio Carolyn Smith che li ha trovati davvero decorosi con una contaminazione molto bella che ha portato Tullio Solenghi, dall’alto dei suoi 70 anni, pari ad un trentenne. Anche Mariotto ha apprezzato… la pettinatura! Andrà meglio questa sera dopo aver messo da parte la sua area draculesca?



