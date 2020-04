Tumore al seno, Donatella Rettore/ Come un sasso grosso: 2 interventi, niente chemio

L’ultimo periodo per Donatella Rettore – oggi ospite di Domenica In – non è stato affatto semplice. La cantante ha infatti subito un doppio ricovero a causa di un tumore al seno che ha destato in lei e nei suoi fan molta preoccupazione. La Rettore è stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico lo scorso 3 marzo ma dopo dieci giorni e la scoperta di trovarsi di fronte ad un tumore maligno ha necessitato un secondo intervento chirurgico da eseguire con estrema urgenza. Oggi la cantante si è definita “pulita” e finalmente può tirare un sospiro di sollievo. Era stata proprio Donatella ad informare via social i fan sul suo precario stato di salute. Dopo essersi sottoposta ad una operazione all’istituto oncologico di Vicenza, l’intervento aveva rivelato la necessità di tornare con priorità sotto ai ferri: “Bene, ve lo dico: tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più”, aveva scritto l’artista riferendosi all’emergenza Coronavirus. “Mi hanno operato allo Iov. Ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e non va bene. Debbono rioperare e in fretta”, aveva aggiunto, prima del secondo intervento, invitando tutti a stare accanto al marito Claudio Rego e ai suoi amati cani, Orso, Lupo e Collins. In seguito al secondo intervento era giunta la bella notizia: “Mi hanno detto che non morirò… almeno non subito”, aveva scherzato, smorzando la tensione. Un momento per nulla semplice perchè intervenuto durante un’altra guerra, quella contro il Coronavirus. A salvarle la vita è stata la prevenzione: “Sono fortunata, ogni anno faccio la visita, la mammografia era negativa ma la ginecologa mi ha detto: “Hai un sasso grosso. Sentilo”. Via sotto ai ferri”, aveva spiegato a Libero.

TUMORE AL SENO, DONATELLA RETTORE: NON FARÀ CHEMIOTERAPIA

Parlando del tumore in una recente intervista a Storie Italiane, Donatella Rettore aveva commentato spiegando: “una cosa così pesante non mi era mai capitata”. Quindi aveva invitato nuovamente tutti a fare prevenzione. Dopo il primo intervento era sopraggiunto il rischio delle metastasi e la necessità di un secondo intervento. Ora però, Donatella sta decisamente meglio anche se deve sottoporsi a dei costanti controlli. “Io ero spaventata, non sapevo se ne sarei uscita viva. Ora ogni tre mesi devo fare un controllo”, ha spiegato. A differenza di quanto accade spesso in casi simili, per la Rettore non è stato necessario procedere con chemioterapia o radioterapia. Una notizia che per la cantante è stata ampiamente rassicurante: “Avevo paura, non so se sarei stata pronta. Non credo”, aveva detto ad Eleonora Daniele. Sono stati in tanti i volti vip a dimostrarle estrema vicinanza dopo la notizia del doppio intervento per il tumore: “Mara Venier, Simona Ventura, che avevo visto due volte, Giusi Ferreri. Il capitano dell’Hellas Verona Pazzini”, aveva rivelato la Rettore a Oggi. E proprio la conduttrice di Domenica In aveva lanciato il suo speciale saluto nella precedente puntata di Domenica In: “Sono felice che tu stia bene e vada tutto bene”, aveva detto rivolgendosi alla cantante ed amica.



