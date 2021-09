Tumore al seno, malattia Carolina Marconi/ “Capelli persi? Non m’importa”

Carolina Marconi racconta la malattia

Carolina Marconi ha ricevuto la diagnosi di tumore al seno nel marzo scorso, e da allora non fa che condividere le varie conquiste/disfatte della sua battaglia con chi la segue sui social network. Su Instagram, in particolare, Carolina ha scritto: “Vi ringrazio di cuore per questo. Per non farmi sentire sola, dite che vi faccio bene io e che sono un esempio, ma la verità è che mi state facendo tanto bene voi, mi date gioia ed è l’unico motivo per cui ho deciso di condividere la mia storia con tutti voi. E perché credo che parlare in questo momento faccia bene”.

Una delle implicazioni pressoché inevitabili della chemioterapia è la perdita di capelli. Carolina ha dovuto fare i conti con una nuova immagine di sé allo specchio, ma l’impatto è stato meno traumatico di quanto si possa pensare: “Ho sempre portato i capelli lunghi – ha commentato –, ma stavolta sono costretta a tagliarli e non mi importa: ricresceranno. Ed io risolverò questa situazione”.

Il sostegno dei social a Carolina Marconi

In un’intervista recente, Carolina Marconi ha dichiarato di essersi sottoposta a un’operazione per farsi asportare il seno ed evitare così la radioterapia. L’asportazione e successiva ricostruzione è stata fatta in un unico intervento durato in tutto 8 ore. La showgirl è andata sotto i ferri al mattino presto, e il suo unico timore – confida – era quello di non risvegliarsi. Alla fine, però, è andato tutto per il meglio.

Anche il primo ciclo di chemio è finito abbastanza rapidamente: “Ho letto anche i tanti messaggi di supporto che mi avete inviato, mi avete veramente fatto una grande compagnia“, si legge sempre su Instagram. “Grazie ancora per tutto questo, siete meravigliosi. Mi date tanto coraggio e calore. Poi il tempo è volato e senza che me ne accorgessi ho finito il primo ciclo di chemio”.

