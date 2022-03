Tumore dell’ovaio ed endometriosi, malattie di Nancy Brilli/ “Mio figlio un miracolo”

Nella sua vita, Nancy Brilli ha dovuto affrontare diverse sfide, non solamente professionali. L’attrice ha dovuto combattere contro varie malattie, di cui una particolarmente fastidiosa, come l’endometriosi, e l’altra molto invasiva, come un tumore dell’ovaio. Problemi che hanno messo a rischio la sua vita e che l’hanno costretta a sottoporsi ad 8 differenti interventi. Nonostante i medici le avessero detto che non avrebbe potuto avere figli, l’attrice è diventata mamma di Francesco, nato nel 2000. Un vero e proprio miracolo, che ha sovvertito tutti i pronostici della medicina.

Francesco è nato nel 2000 ed è frutto del secondo matrimonio di Nancy, con Luca Manfredi, regista e sceneggiatore. Qualche tempo fa, parlando della maternità, Nancy aveva raccontato: “Io credo che sia stato un po’ un miracolo, mi avevano detto di non pensarci proprio a causa della mia endometriosi. Invece io ci ho messo il cuore e ora ho un figlio di 21 anni”. In un’altra intervista, il volto della tv italiana ha rivelato ulteriori dettagli: “Sulla mia cartella clinica c’è scritto sterile, ma ho avuto un figlio, il mio miracolo”.

Nancy Brilli, la lotta con le malattie: l’endometriosi e il cancro

Nancy Brilli è stata per anni vittima di dolori atroci ed emorragie: problemi che le hanno sconvolto l’adolescenza e che l’hanno portata a girare da medico in medico, senza che però nessuno riuscisse a dare una spiegazione al suo disturbo. La sua malattia, poi scoperta come endometriosi, se diagnosticata in ritardo porta al tumore e alla sterilità. Nancy ha scoperto di esserne affetta solamente a 30 anni, dopo anni di sofferenze. In un’intervista di vari anni fa a “Oggi”, l’attrice aveva raccontato: “Avevo un solo sintomo costante, un appuntamento fisso mensile. Fin dalla comparsa delle prime mestruazioni, all’età di 12 anni, il mio ciclo è stato fortemente emorragico e dolorosissimo, tanto che mi cedevano le gambe e capitava che cadessi a terra. Per molti anni non ho capito da cosa potesse dipendere”.

“Un giorno sono andata in ospedale, per trovare un rimedio a quello che credevo essere l’apoteosi del raffreddore. Non passava mai, da settimane, con occhi lacrimanti, naso e orecchie perennemente chiusi. Pensavo a un attacco allergico e mi preparavo alle analisi di rito, quando ebbi una delle mie crisi: caddi a terra in preda ai dolori. Mi visitarono, feci una Tac e finalmente capirono l’origine del mio male: una grossa cisti, provocata dal tessuto che riveste la parete interna dell’utero, e cioè l’endometrio, s’era formata in un’ovaia e alimentava l’emorragia. Questa presenza anomala può verificarsi anche in altre zone, come le tube, la vagina e l’intestino. Nel mio caso, purtroppo, la cisti era degenerata in tumore…” raccontava l’attrice.

Nancy Brilli ha dovuto così sottoporsi ad un’operazione, che le ha salvato la vita: “La scoperta fu del tutto casuale, ma non voglio pensare alle conseguenze se quella cisti si fosse staccata: forse non sarei neanche qui a raccontarlo. Mi dissero: “Dobbiamo operarla domani. Occorre risalire verso l’utero, c’è un’infezione, e poi saliamo ancora finché troviamo tessuti da asportare”. Mi hanno tolto un’ovaia e mezzo, ho festeggiato i miei trent’anni in ospedale”.



