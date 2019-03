“Christian racconta Christian De Sica”/ Il 30 marzo show inedito all’Auditorium Roma

Christian De Sica si racconta: dal prossimo sabato 30 marzo presso la sempre suggestiva cornice dell’Auditorium di Roma, l’attore capitolino torna in scena con uno spettacolo inedito e il cui titolo è già tutto un programma. “Christian racconta Christian De Sica”, show oramai prossimo al debutto presso la Sala Santa Cecilia, vede il figlio dell’indimenticato Vittorio cavalcare l’onda dopo il clamoroso successo ai botteghini natalizi con “Amici come prima”: stavolta però non si tratta del grande schermo dato che De Sica torna al suo antico amore, il teatro, per una sorta di one-man-show che lo vedrà protagonista non solo in scena ma anche in veste di regista dello spettacolo, tra gag, canzoni e qualche momento più intimista.

CHRISTIAN DE SICA ALL’AUDITORIUM DI ROMA

Lo spettacolo di Christian De Sica in programma presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma il prossimo 30 marzo è l’occasione per il 68enne attore (che sul palco sarà accompagnato anche da una orchestra d’eccezione formata da ben cinquanta elementi e diretta dal Maestro Marco Tiso) di ripercorrere alcune tappe della sua straordinaria carriera, tra episodi abbastanza noti al grande pubblico e qualche aneddoto gustoso: il tutto in un continuo “dialogo” con il collega attore Pino Strabioli e che accompagnerà De Sica junior in scena nella per lui inedita veste di cerimoniere di questo show a metà tra divertimento e autobiografia. Insomma, oltre due ore di sketch e di musica in cui il poliedrico artista avrà l’occasione di fare una delle cose che più ama, vale a dire cantare e raccontare alcuni aspetti privati del suo rapporto con papà Vittorio.

UNO SPETTACOLO AUTOBIOGRAFICO

Infatti, idealmente in scena assieme a Christian, per la “prima” capitolina del 30 marzo dello spettacolo (che poi sarà in tour lungo tutta la penisola italiana), ci sarà anche Vittorio De Sica: infatti l’attore ripercorrerà alcuni episodi legati alla sua giovinezza, gli esordi di una carriera oramai ultra-quarantennale, ma anche il ritrovato rapporto con Massimo Boldi dopo il periodo del “grande gelo”. L’intero show è stato peraltro scritto dallo stesso De Sica assieme a Raffaello Fusaro e la scrittura ha cercato di scavare non solo nell’animo dell’artista ma pure del padre di famiglia e ovviamente anche in quello del figlio d’arte. Per tutte le informazioni relative a “Christian racconta Christian De Sica” si può fare riferimento al sito stesso dell’Auditorium Parco della Musica mentre i biglietti dello show sono in vendita sul tradizionale circuito di TicketOne.



