Tutti i segreti della mia famiglia/ Su Rai 2 il film con Peyton Wich (15 giugno)

Tutti i segreti della mia famiglia sarà trasmesso oggi, sabato 15 giugno 2019, a partire dalle ore 21:05 su Rai 2. Si tratta di una pellicola è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2017 e che inizialmente è stata soltanto indirizzata ad una distribuzione nel settore dell’home video. La regina di questa pellicola è stata affidata a Jack Snyder il quale ha avuto modo di dare il proprio contributo anche per quanto concerne l’ideazione del soggetto nella stesura della sceneggiatura. Nel cast sono presenti tra gli altri Christa B. Allen, Mary Alice Risener, Peyton Wich, Michael Patrick Lane, John Schneider e Major Dodge.

Tutti i segreti della mia famiglia, la trama del film

Ora è il momento della trama di Tutti i segreti della mia famiglia. Ci troviamo in una piccola cittadina degli Stati Uniti d’America dove una coppia di genitori sembra avere una vita felice e spensierata insieme ai propri tre figli tra cui l’adolescente Emily che molto spesso si deve trovare a badare ai due fratellini più piccoli. La vita sembra essere piena di soddisfazioni per questa splendida famiglia e soprattutto per quanto concerne l’ambito professionale i risultati certo non mancano. Tutto però sembra sbriciolarsi nel nulla quando una terribile sera Emily riceve a casa una telefonata da un pronto soccorso con cui viene avvertita di un terribile incidente di cui sono stati loro malgrado protagonisti i suoi genitori. L’incidente automobilistico si dimostrerà essere purtroppo fatale per le sorti dei due genitori che praticamente muoiono poche ore più tardi di essere stati trasportati in ospedale. La dinamica dell’incidente non è del tutto chiara e questo pone dei seri interrogativi alla giovane Emily la quale dopo aver preso parte ai funerali dei propri genitori decide di mettersi tutto alle spalle ed in particolar modo di crearsi una nuova vita trasferendosi in una piccola cittadina dello stato della Louisiana. Qualche più tardi la giovane donna Si rende conto che la sua quotidianità è quella dei suoi fratelli risulta essere messa a rischio da alcuni sconosciuti che sembrano seguirli praticamente in tutti i movimenti che fanno. Questo sembra avere una certa attinenza con ll’incidente mortale di cui sono stati protagonisti i due padri. Emily si rende conto che i propri genitori non sono stati del tutto trasparenti con loro e probabilmente hanno avuto nel loro passato alcuni affari con pericolose persone che ora evidentemente vogliono riappropriarsi delle proprie cose. Una faccenda dai contorni quanto mai grammatici nella quale anche la vita della giovane Emily e dei suoi due fratellini verrà messa esattamente a rischio.

