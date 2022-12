Tutti insieme inevitabilmente/ Su Canale 5 il film con Vince Vaughn

Tutti insieme inevitabilmente, film di Canale 5 diretto da Seth Gordon

Tutti insieme inevitabilmente va in onda oggi, venerdì 23 dicembre, a partire dalle ore 23.55 su Canale 5. Ci troviamo di fronte a una pellicola che unisce commedia e dramma prodotta tra Germania e USA nel 2008 e diretta da Seth Gordon. Per la realizzazione finale è stato centrale il contributo di attori come Reese Witherspoon, Vince Vaughn, Mary Steenburgen e Kristin Chenoweth.

Il film Tutti insieme inevitabilmente è stato tra i film a tema natalizio che ha ottenuto il maggior numero di incassi nel primo decennio degli anni 2000. Non a caso, la pellicola ha raggiunto quasi 500 mila euro di incasso in Italia nonostante la distribuzione sia valsa unicamente per un weekend. Dal punto di vista globale, la pellicola ha superato i 120 milioni di dollari.

Tutti insieme inevitabilmente, la trama del film

I protagonisti della storia di Tutti insieme inevitabilmente sono una simpatica coppia, stufa dei tipici festeggiamenti del Natale. Al fine di trovare nuovi stimoli e trascorrere un discreto momento di relax, decidono di trascorrere le festività presso una località che fosse quanto più lontana possibile dai rumori e dai fastidi tipici della città in questi periodi.

Una volta scelto un luogo esotico si trasferiscono senza esitazioni per un viaggio che riserverà diverse sorprese ad entrambi. Infatti, la coppia composta da Brad e Kate intendeva principalmente privarsi delle pressioni familiari; il pretesto del luogo isolato non era infatti legato unicamente ai fastidi urbani. Volevano principalmente trascorrere un Natale lontano da entrambe le famiglie, soli e spensierati senza pensieri e costrizioni particolari. A loro insaputa però, i componenti delle rispettive famiglie pensano di poter fare una vera e propria sorpresa ai protagonisti.

Una volta raggiunta la zona prescelta, neanche il tempo di assaporare un po’ di sano relax che la coppia scopre l’amara verità. Le famiglie li avevano seguiti pensando di trovare il favore dei protagonisti. I parenti non invitati organizzeranno una vera e propria festa generale dove emergeranno tutte le incomprensioni tra i protagonisti e non mancheranno scontri e discussioni accese. Dopo tanto trambusto, qualcosa però inizierà a cambiare nella mente di Kate. Mentre Brad scalpita all’idea di salutare i propri familiari, Kate inizierà a valutare seriamente il proprio futuro e la sua idea di famiglia.

