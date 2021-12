Tutto il mio folle amore/ Su Rai 1 il film di Gabriele Salvatores

Tutto il mio folle amore, film di Rai 1 diretto da Gabriele Salvatores

Tutto il mio folle amore va in onda oggi, mercoledì 1 dicembre, su Rai 1 a partire dalle ore 21.30. Ci troviamo di fronte a un film drammatico di produzione italiana e diretto dal premio Oscar Gabriele Salvatores.

È stato presentato nel 2019 alla mostra d’arte cinematografica di Venezia per poi essere distribuito nelle sale cinematografiche a partire dal 24 ottobre. Nel cast del film troviamo Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno, Daniel Vivian, Marusa Majer, Tania Garribba e Maria Gnecchi.

Il grande cuore di Clara/ Su Rete 4 un dramma con Whoopi Goldberg

Tutto il mio folle amore, la trama del film: l’autismo

La storia di Tutto il mio folle amore è incentrata su un giovane affetto da autismo di nome Vincent. Il ragazzo vive con sua madre e il marito di nome Mario che non è però il padre naturale di Vincent. Un giorno entra in casa il vero padre del sedicenne, Willy, chiaramente alterato dall’assunzione di alcol dopo un concerto; era infatti appassionato di musica ed era chiamato in zona il Modugno della Dalmazia.

Il richiamo della foresta/ Storia del cane Buck su Canale 5: tratto da libro omonimo

Contro la volontà della madre, Vincent si sveglia e si ritrova nel mezzo della discussione tra Elena e Willy, dove quest’ultimo scopre che in realtà il figlio è in una condizione diversa da quella che immaginava. Il giorno seguente nella casa torna ancora il panico; Vincent risulta infatti scomparso. Il ragazzo si era nascosto nella macchina di Willy, esattamente sotto il telaio e si era addormentato. Il padre naturale totalmente inconsapevole della presenza del ragazzo parte verso la Slovenia per continuare il suo tour.

Nel bel mezzo della strada Willy si ferma per una necessità fisiologica, a quel punto spunta fuori proprio Vincent che senza una ragione inizia a correre senza meta. Dopo essersi messo in contatto con i genitori per rincuorarli, padre e figlio hanno finalmente modo di conoscersi meglio attraverso il viaggio verso le prossime tappe dei concerti di Willy. Si fermano inizialmente a mangiare qualcosa insieme, ma Vincent non si dimostra di grande appetito.

LA STAGIONE DELLA CACCIA C'ERA UNA VOLTA A VIGATA/ Torna su Rai 1 la Sicilia dell'800

Iniziano a questo punto una serie di piccole avventure dove i due hanno modo finalmente di avvicinarsi come mai avrebbero immaginato prima d’ora; tra questi la prima esperienza sessuale, così come il passaggio da clandestini del confine e la rottura dell’auto. Nel frattempo Elena e Mario erano in costante apprensione e alla ricerca dei due in ogni luogo possibile.

Alla fine, Vincent e Willy vengono ritrovati praticamente addormentati all’interno di una villa; dormivano beatamente su delle poltrone gonfiabili situate all’interno della piscina, dove appunto Willy aveva cantato per intrattenere durante un matrimonio. Al risveglio i due si salutano e Vincent torna a casa con la madre, consapevole di aver vissuto momenti che resteranno indelebili, così come Willy.

Video, il trailer del film “Tutto il mio folle amore”





© RIPRODUZIONE RISERVATA