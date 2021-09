Tutto per la mia famiglia, Rai 2/ Il thriller con Jennie Garth protagonista

Tutto per la mia famiglia va in onda oggi, giovedì 9 settembre 2021, su Rai 2 a partire dalle 15.45. Il film è un thriller del 2019 distribuito da Lifetime Movie Network e prodotto da April Flowers Films, Creative Arts Entertainment Group Inc. La regia è di Tom Shell, che in 4 anni di carriera ha diretto La mia nemica Chloe e Mai fidarti della tua ex. La protagonista è Jennie Garth che interpreta Katty Meyer.

L’attrice in 25 anni di carriera ha interpretato 6 film: Vicino all’assassino, Un matrimonio sotto l’albero, L’undicesima vittima, Holidaze: Il Ringraziamento con i miei, Ballando per amore. Inoltre ha partecipato a due serie tv, in BH 90210 ha svolto il ruolo di attrice, sceneggiatrice e autrice del soggetto; in Mystery Girls andato in onda nel 2014 si è presentata nel ruolo di attrice. Nel cast troviamo Alexander Carroll e Luca Bella.

Tutto per la mia famiglia, la trama del film

E ora leggiamo la trama di Tutto per la mia famiglia. Kathy Meyer interpretata dall’attrice Jennie Garth è una dottoressa di successo, molto competente, appassionata del suo lavoro, è sposata con il brillante avvocato David il cui ruolo è stato affidato a Alexander Carroll e ha una figlia adolescente di nome April (Luca Bella) che adora. La sua vita è perfetta, impeccabile, ma soprattutto tranquilla, non avrebbe potuto desiderare di meglio nella vita, ma tutto ha una fine, il suo mondo fatato viene spazzato via da un’orribile sciagura: un giorno mentre ritorna a casa con l’entusiasmo di sempre, ritrova il corpo di suo marito a terra senza vita.

Il modo in cui viene rinvenuto David lascia presagire che si sia suicidato, difatti il corpo giace sul pavimento con accanto la pistola, inoltre viene rinvenuta una lettera dove l’uomo spiega le ragioni del suo gesto estremo. Kathy e April cadono nello sconforto totale, David era una persona pacata, non aveva mai dato segnali di depressione, la dottoressa non crede alla tesi del suicidio e aiutata dalla figlia e dalla sua amica Michelle (Alexandra LeMosle) inizia ad indagare per suo conto.

Le tre donne cominciano a rovistare nei documenti di David alla ricerca della verità e dopo tante analisi scoprono che l’uomo stava lavorando da tempo a una causa, ai danni di una banca miliardaria, durante le investigazioni, l’avvocato era venuto in possesso di alcune informazioni che coinvolgevano un ricco banchiere. Kathy a questo punto non ha dubbi: il marito non è morto per suicidio ma è stato ucciso per metterlo a tacere. Nel tentativo di scovare i irresponsabili, la donna metterà in pericolo di vita non solo se stessa ma anche le persone a lei care.

