Tutto per una canzone/ Su Rete 4 il film con Jason Paul e Ruby Dauphinee

Tutto per una canzone, film di Rete 4 diretto da R.C. Newey

Tutto per una canzone va in onda oggi, giovedì 29 dicembre 2022, a partir dalle ore 18.45 su Rete 4. Si tratta di un film sentimentale prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2017 e diretto da R.C. Newey. Tra gli interpreti principali figurano Jason Paul, Ruby Dauphinee, Becca Tobin e Kevin McGarry. Il film è stato lanciato per la distribuzione televisiva e non cinematografica, a dispetto di quelli che erano i progetti iniziali.

Inoltre, il film Tutto per una canzone non ha ottenuto grande supporto dalla critica del settore, poco convinta dalla sceneggiatura e dal soggetto. Di recente, il titolo è stato inserito su diverse piattaforme di streaming digitale. Sicuramente Tutto per una canzone è un film molto romantico, ma non adatto a un pubblico che da una visione si aspetta qualcosa di più, magari colpi di scena dal punto di vista autoriale.

Tutto per una canzone, la trama del film

La protagonista della storia di Tutto per una canzone è una star del mondo della musica di nome Adelaide Kay, alle prese con alcune divergenze con il proprio procuratore. L’uomo infatti tende a monopolizzare le scelte sia personali che professionali della donna, portandola spesso ad avere un umore nervoso e cupo. Stufa della situazione e ormai carica di stress, decide di sfogarsi in maniera piuttosto accesa con il manager e di scappare per godersi un pò di meritato relax. Una volta sola però, si rende conto di come non sia più abituata a gestire la quotidianità senza il supporto e i consigli di qualcuno. Come se non bastasse, non aveva pensato a come gestire la mancanza di denaro, di una casa e del freddo invernale tipico della Pennsylvania.

Dopo essersi trovata a vagare in strada per diverse ore, proprio quando la disperazione sembrava prendere il sopravvento, una generosa famiglia decide di ospitarla per offrirle un piatto caldo. La donna scopre che la famiglia Lapp era in particolari difficoltà economiche; a dispetto della generosità dimostrata, rischiavano infatti di dover fare a meno della storica attività di famiglia, ovvero una fattoria.

Oltre ad essere stupida dall’atteggiamento umano dei Lapp, la star scopre di essere praticamente una sconosciuta per loro. Nessuno era a conoscenza della sua fama per cui risultava ancora più apprezzabile il gesto fatto verso una semplice sconosciuta. A questo punto cerca di informarsi su quali potessero essere le vie per trovare una soluzione al fine di risollevare le sorti dell’azienda. In particolare, inizia a valutare la possibilità di offrire la propria influenza e notorietà per restituire il meritato valore e vigore alla fattoria. Si dimostra d’accordo anche l’unico componente del nucleo familiare ad avere notizie sulla carriera dell’artista, ovvero Dillon, il figlio più grande. I due inizieranno a parlare della possibilità, non prima di condividere racconti e aneddoti delle rispettive vita.

In particolare Adelaide coglierà nuovamente l’occasione per sfogarsi in merito alle costanti pressioni derivanti dal suo lavoro, condizione che le fa apprezzare ancora di più la grande dimostrazione di affetto ricevuta dalla famiglia. Tra una confessione e l’altra, i due sembreranno avvicinarsi sempre di più scoprendo un particolare feeling reciproco. La riprese della fattoria e lo stress della superstar saranno dunque il trampolino di lancio per una grande storia d’amore tra i due protagonisti.











