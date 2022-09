Tutto può cambiare/ Su Italia 1 il film con Keira Knightley e Mark Ruffalo

Tutto può cambiare, film di Italia 1 diretto da John Carney

Tutto può cambiare sarà trasmesso oggi, domenica 11 settembre, a partire dalle ore 14.30 su Italia 1. Il film unisce dramma e commedia prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2013 da Tobin Armbrust e diretto da John Carney.

Nel cast di Tutto può cambiare sono da menzionare le collaborazioni di Keira Knightley, Mark Ruffalo e la straordinaria partecipazione di Adam Levine, nota star del panorama musicale globale. Questo lavoro è stato distribuito in Italia nel 2014, stesso anno della diffusione negli Stati Uniti d’America.

Cast Away/ Su Rete 4 il film con Tom Hanks e Helen Hunt

A dispetto delle attese e previsioni, la pellicola Tutto può cambiare ha ottenuto un incasso incredibile se paragonato a quanto speso per la realizzazione. Nello specifico, Tutto può cambiare è arrivato ad incassare oltre 60 milioni di dollari a fronte dei soli 8 milioni utilizzati per le riprese totali. Inoltre, il film ha ottenuto anche una candidatura ai Premi Oscar del 2015 nella categoria di miglior canzone a Danielle Brisebois e Gregg Alexander.

Sonic il film/ Su Italia 1 il film sull'eroe della Sega con Jim Carrey

Tutto può cambiare, la trama del film

Il film Tutto può cambiare racconta di una coppia di giovani decisi a trasferirsi a New York per cogliere un’importante occasione di carattere lavorativo. Entrambi cercano uno sbocco nell’industria musicale e quando Dave ci riesce, tradisce la propria fidanzata, Gretta, con una donna conosciuta proprio all’interno della casa discografica.

La donna aveva iniziato ad avere alcuni presentimenti, confermati proprio da una canzone realizzata da Dave dove i suoi timori venivano letteralmente confermati. Decide quindi di scappare da un suo amico di nome Steve e di andare a bere per dimenticare l’accaduto in un locale della città. Proprio in questa occasione ha modo di salire sul palco per liberare tutta la sua rabbia attraverso la sua passione. Tutto accade proprio mentre nel locale era presente un ex produttore rimasto senza lavoro a causa di alcuni suoi atteggiamenti poco inclini alla rettitudine.

Trekking con sorpresa/ Su Rai 1 il film con Harald Krassnitzer

Impressionato dalla passione e dalle doti artistiche di Gretta la convince ad incidere un proprio album nonostante le ristrettezze. Per l’appunto, viene utilizzata tutta la città come una vera e propria sala di registrazione. La giovane artista inizia così un sodalizio vincente con Dan, il quale decide anche di aprirsi confessando tutte le ombre presenti nel suo passato soprattutto dal punto di vista sentimentale. Nonostante un netto miglioramento dal punto di vista professionale, Gretta continua a meditare sulla fine della sua storia con Dave.

Per questa ragione, decide di rimettersi in contatto con lui in maniera particolare. Nello specifico, gli lascia un messaggio in segreteria con una canzone dedicata proprio a lui. I due decidono di vedersi ma le cose non vanno proprio come previsto.

Il ragazzo confessa di aver riarrangiato una canzone molto intima scritta dalla ragazza e donata a Dave. Gretta non la prende per nulla bene ma decide comunque di accettare la proposta di presentarsi al suo primo concerto.

Nel frattempo la stessa casa discografica del ragazzo le propone un contratto lasciando non pochi dubbi all’artista. Gretta infatti era indecisa principalmente per la richiesta dell’emittente di trattenere il 90% dei profitti. Una volta al concerto, sente Dave cantare proprio la canzone che aveva generato la discussione qualche giorno prima. Il ragazzo la invita a salire ma lei mette in atto una scelta destinata a cambiarle la vita. Non solo rifiuta, ma decide di andar via e rinunciare al contratto pubblicando per pochi dollari il suo album direttamente su internet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA