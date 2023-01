TuttoFood torna a Milano nel 2023/ Il programma all’insegna della sostenibilità

TuttoFood torna a Milano nel 2023

La manifestazione TuttoFood tornerà a Maggio 2023 con una nuove edizione all’insegna della sostenibilità, ma anche della formazione, della condivisione e della riflessione. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di promuovere le buone pratiche di filiera per rendere più incisivo il contrasto allo spreco alimentare. Organizzato al Mudec, il Museo delle Culture da Fiera, di Milano, vedrà in questa edizione 2023 anche la partecipazione del Comune di Milano e di FAO.

Italiani a "dieta forzata": -6,3% acquisti alimentari/ Carovita "taglia" il cibo

FAO, infatti, nell’ambito del TuttoFood ha sottolineato come quasi il 10% delle emissioni di gas serra sia derivante dalla produzione agroalimentare. In questo contesto, dunque, diventa importante combattere lo spreco alimentare con ogni sforzo possibile, riducendolo a zero. Il 14% delle produzioni, infatti, va perso già durante la raccolta, mentre il 17% finisce sprecato dai consumatori. In totale, sostiene ancora FAO, gestire i rifiuti alimentari genera 49 milioni di tonnellate di metano ogni anno. Ed, insomma, TuttoFood 2023 mirerà a diffondere una maggiore consapevolezza alimentare, cercando di far comprendere la portata di un problema nel quale ognuno, nel suo piccolo, può fare tanto.

RISTORANTI/ Polemica tra Fipe e TheFork per gli aumenti dei listini della piattaforma

TuttoFood 2023: eventi, incontri, Green Trail e torna TuttoGood con Banco Alimentare

L’edizione 2023 di TuttoFood si terrà al Mudec di Milano tra l’8 e l’11 maggio, con l’obiettivo di ripartire nell’ottica della sostenibilità dopo i due anni di pandemia. Gli ospiti non mancheranno di certo e l’organizzazione sottolinea come, ad oggi, abbiano già aderito oltre 1.000 brand provenienti da 35 paesi mondiali. Non sarà solo una piattaforma internazionale di incontro economico, ma anche un momento di formazione, condivisione e riflessione.

TuttoFood 2023 conterrà, spiegano gli organizzatori, interventi di qualità sul tema della sostenibilità, ma anche un ricco palinsesto di eventi e partnership autorevoli. Grande novità di questa nuova edizione si terrà anche il percorso chiamato Green Trail. Appositamente segnato nei padiglioni del Mudec, il percorso trasversale guiderà io visitatori attraverso la scoperta diprodotti green, plant based, a km zero, ma anche salutistici, rich-in e free-from tra stand ed espositori facilitando le scelte alimentari più salutari, sostenibili e responsabili. Inoltre, assieme a TuttoFood si terrà anche l’iniziativa TuttoGood, in collaborazione con Banco Alimentare e altre realtà tra e quali Pane Quotidiano che negli anni ha già permesso di recuperare tonnellate di alimenti utilizzabili al termine delle giornate di manifestazione per ridistribuirli alle persone in difficoltà.

"Il vino uccide": ok da UE a etichette su bottiglie/ Coldiretti: "Attacco all'Italia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA