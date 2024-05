Twenty Six al Radio Zeta Future Hits Live 2024/ Chi è l’artista tech house italiano di Buscando Money

Ci sarà anche gli Twenty Six a salire sul palco del Radio Zeta Future Hits Live che si terrà venerdì 31 maggio al Centrale del Foro Italico a Roma. Si tratta di un artista proveniente dall’underground che fin’ora gha prodotto brani da indipendente e il cui pezzo nuovo, Buscando Money, sta spopolando sui social e su Spotify.

Chi è Twenty Six, nella line-up del Radio Zeta Future Hits Live

Twenty Six è il nome d’arte di Elia Viano, nato a Savona, che ama definirsi artista tech house. Già nei primi passi della sua carriera ha sollevato interesse in case discografiche di spessore come Happy Techno e CR2. Con il passare degli anni la musica di Twenty Six si è evoluta senza perdere, però, i suoi elementi distintivi. Il suo stile davvero unico regala ai fan sensazioni e atmosfere inconfondibili.

Lo stile molto personale di Twenty Six lo ha reso facilmente individuabile fin dagli esordi. Maestro nell’uso dei social, il DJ ligure è diventato virale sulla piattaforma TikTok nell’anno 2022 con la canzone Stan che è riuscita a superare i 3 milioni di stream. Di rilievo la successiva permanenza nelle top 10 di numerosi Paesi dell’America Latina – Ecuador, Colombia, Cile ecc. – oltre alla Spagna dell’opera Buscando Money (2023).

Il successo mondiale di Twenty six, con il brano Buscando Money

Sempre in ascesa, Twenty Six decolla con la popolarità raggiunta grazie al brano Buscando Money. La canzone, realizzata in collaborazione con l’artista spagnolo, ma cubano di nascita, Tayson Kryss, ha collezionato quasi 2 milioni di post su Shazam in breve tempo. Questo un breve estratto da una recente intervista: “Sono un creativo, infatti adoro sperimentare nuovi suoni tutte le volte che produco. Cerco di raggiungere più persone possibili tramite la mia musica e, proprio per questo, collaboro anche con gli organizzatori dei miei eventi: durante il mio tour spesso ho aiutato a personalizzare il mio DJ set adattandolo alle diverse location. Mi sento tremendamente ambizioso, è come se fossi solo all’inizio del mio percorso artistico” (Andre1Blog).

La canzone sfonda il muro dei tre milioni di contatti su Shazam, donando quindi un’immensa fama al DJ savonese. In Argentina, dove Buscando Money ha letteralmente spaccato, ha influenzato tutto il settore musicale locale conquistando perfino il consenso social di molti calciatori importanti. Le sue memorabili interpretazioni dal vivo lo hanno reso particolarmente amato dal pubblico. Si è esibito molte volte in Sud America e in Europa calcando palcoscenici importanti tra cui: Amnesia, Koko Spain, The Club e Evolve Night.











