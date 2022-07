Twitter down, non funziona/ Problemi in tutta Italia ad app e sito: quando risolvono?

Twitter è down in tutta Italia in questi minuti. C’è infatti un picco di segnalazioni da parte di numerosi utenti che utilizzano il famoso social del cinguettio, e che sottolineano come lo stesso spazio sociale virtuale sia al momento inaccessibile. Se infatti provate ad andare su Twitter vi apparirà il messaggio con scritto “Qualcosa è andato storto, riprova più tardi”. In poche parole non è possibile fare nulla, quindi navigare, postare o commentare, e tutto è fermo e immobile.

A confermare i problemi di Twitter anche il noto sito Downdetector, portale web che si occupa appunto di segnalare tutti i vari malfunzionamenti della rete che siano social come appunto Twitter ma anche Facebook, Instagram e TikTok, quindi le compagnie telefoniche, i servizi postali e via discorrendo. Al momento il picco più alto è stato raggiunto alle ore 14:06, con più di 3.500 segnalazioni, chiaro indizio di come il problema sia estremamente diffuso. Sempre su Downdetector vengono segnalati i problemi principali, a cominciare dall’applicazione ufficiale di Twitter, segnalata dal 54 per cento degli utenti, quindi il sito web, il 32 per cento, e anche disservizi durante il caricamento, il 14 per cento.

TWITTER DOWN: I COMMENTI IRONICI

Si tratta quindi di un problema diffuso che sembra di vasta portata anche se per ora è difficile azzardare un’ipotesi visto che per adesso l’azienda non si è ancora esposta. Per quanto riguarda invece le città più colpite, vengono segnalate Roma, Perugia, Bologna, ma anche Milano, Bari, Palermo, e in parte minore Catania, Cagliari, Genova e Torino, per un down quindi diffuso da nord a sud del nostro Paese.

Numerosi i commenti sul down di Twitter, come ad esempio chi associa la crisi di governo al malfunzionamento del social: “Gomblotto mentre draghi sale al colle”, scrive uno, e un altro aggiunge: “Ops… proprio adesso che #Draghi sale al Quirinale. Che strano”. Un altro utente domanda: “Hackerato?”, mentre segnalazioni arrivano anche dall’estero: “Twitter down in South West France”. C’è chi scrive: “Twitter in down sia sito web e applicazione”, e infine chi specifica: “Twitter down sia via web (Chrome Os che app per Android)”.

