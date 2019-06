Tyrone Power Jr, fratello di Romina Power/ “L’America è bellissima, l’Italia di più”

Romina Power presenta suo fratello, Tyrone Power Jr, nel corso dell’appuntamento in replica Signore e Signori Al Bano e Romina Power. In occasione della serata evento di Rai 1 – e per la prima volta dal suo arrivo in Italia – la moglie di Al Bano ha avuto la possibilità di esibirsi in coppia con il suo fratello minore, nato dal matrimonio tra suo padre, l’attore Tyrone Power, e Deborah Jean Montgomery Minardos. “È nato in America come me”, dirà Romina al pubblico dell’Arena di Verona – è figlio di un grande attore americano, mio padre, e della sua terza moglie”. La loro vita, però, non è stata quella di due fratelli come tanti: “Ci siamo conosciuti un po’ avanti nel tempo non da piccoli – spiegherà la cantante all’Arena di Verona – io avevo ormai 37 anni, ma è come se ci conoscessimo da sempre”. Tyrone Power Jr è nato a Los Angeles nel gennaio del 1958, dopo la morte di suo padre, avvenuta nel maggio del 1958 a Madrid.

Tyrone Power Jr: attore e cantante

“Ti devo dire una cosa, l’America è bellissima, ma secondo me l’Italia di più”. Sono queste le parole con le quali Tyrone Power Jr, attore e cantante statunitense, saluterà il pubblico di Rai 1 in occasione della serata evento Signore e Signori al Bano e Romina Power; ma non è la prima volta che fratello minore della Power partecipa a un programma sulla tv italiana: in passato, precisamente nel 1991, è stato tra i protagonisti del Festival di Sanremo con il brano “Just Married”, versione inglese di “Oggi sposi”, canzone portata al successo da Al Bano e Romina. La sua filmografia conta invece diversi film, tra i quali ricordiamo “Cocoon – L’energia dell’universo” e “Cocoon – Il ritorno” (rispettivamente del 1985 e del 1988), “Last chance love” del 1997, “The Beautiful Illusion” del 2001 e “Dreamkiller” del 2010. Tyrone Power Jr è il quarto attore a portare il nome che fu del suo bisnonno, l’attore irlandese Tyrone Power.

“Quei film ci sono per sempre”, il ricordo di Tyrone Power Jr del padre

In occasione della rassegna sui film classici della fondazione Movie Memories, Tyrone Power Jr ha ricordato suo padre, attore con ben oltre 40 film in carriera, morto nel 1958 all’età di 44 anni. “Quando sei entusiasta di qualcosa vuoi che le altre persone sentano allo stesso modo. E il nostro compito è quello di creare quell’entusiasmo e farli eccitare quanto noi”, ha ammesso il fratello di Romina Power in un’intervista concessa a Danny Peary per Danspaper.com. “Quei film ci sono per sempre, aspettano solo di essere riscoperti. La sfida è colmare il divario generazionale, perché l’esperienza di un bambino al liceo ora è molto diversa da come era quando noi avevamo la loro età”. Secondo Tyrone Power Jr, infatti “non possiamo avvicinarci a mostrare film ai bambini delle scuole superiori come se dovessero prendere le loro medicine, perché questa è una proposta perdente. Deve essere – ha aggiunto – un’esperienza divertente. I bambini dovrebbero trovare interessante sapere come sono stati i tempi in cui sono stati realizzati questi film classici e quale pensiero li ha fatti”.



