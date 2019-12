U.S. Marshals – Caccia senza tregua/ Video, su Rete 4 il film con Tommy Lee Jones

‘U.S. Marshals – Caccia senza tregua‘ sarà il film in onda in prima serata su Rete 4 sabato 21 dicembre 2019, alle ore 21.25. Pellicola del 1998 diretta da Stuart Baird, si tratta di una pellicola d’azione con un vero cast di stelle di Hollywood tra i protagonisti. Infatti Tommy Lee Jones interpreta Marshal Samuel “Sam” Gerard, Robert Downey Jr. è l’Agente speciale John Royce, Irène Jacob ha il ruolo di Marie Bineaux mentre Wesley Snipes interpreta Mark J. Sheridan. Inoltre Patrick Malahide è Bertram Lamb, LaTanya Richardson è Marshal Savannah Cooper, Daniel Roebuck è Marshal Bobby Biggs, Tom Wood ha il ruolo di Marshal Noah Woodroow Newman, Kate Nelligan è Marshal Catherine Walsh, Joe Pantoliano è Marshal Cosmo Renfro e Tracy Letts ha la parte dello sceriffo Poe.

U.S. Marshals – Caccia senza tregua, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di’U.S. Marshals – Caccia senza tregua‘. Si rimette in azione la squadra degli agenti ‘Marshal’ capitanata dall’agente Sam Gerard. Stavolta l’uomo nel mirino è Mark Roberts, considerato uno dei più pericolosi assassini in circolazione. Vista la delicatezza dell’operazione, a Gerard viene affiancato John Royce, un altro agente federale di provata esperienza che ha però un rapporto subito difficile con il collega, il che rende inizialmente difficili le operazioni. Il quadro della situazione cambia però radicalmente quando Gerard e Royce scoprono che anche Roberts ha un passato da agente speciale della CIA e il suo vero nome è Mark Sheridan. Sarebbe lui il responsabile dell’uccisione di due importanti componenti del corpo diplomatico americano, omicidio avvenuto nel tentativo di rubare importanti documenti a una spia cinese. Gerard e Royce si rendono dunque conto di essere finiti nel bel mezzo di un vero e proprio intrigo internazionale e che la pericolosità di Roberts/Sheridan è dunque superiore a quella inizialmente creduta. Ma i colpi di scena non sono finiti perché dopo un lungo inseguimento, Sheridan viene ferito e Gerard lo cattura in tribunale: alla resa dei conti Sheridan si rivela però innocente: il vero colpevole degli omicidi e del tentativo di furto è Royce, che ha orchestrato tutta l’operazione per scaricare su Sheridan la colpa e nel contempo provare di nuovo a impadronirsi dei documenti della spia cinese. Gerard invididua in Royce il responsabile dell’uccisione di uno dei membri della sua squadra e riesce ad ucciderlo nello scontro finale proprio nell’ospedale in cui è ricoverato Sheridan, che scagionato potrà dunque tornare a vivere da uomo libero.

Il trailer di U.S. Marshals – Caccia senza tregua





