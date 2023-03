U2 Songs of Surrender, oggi il nuovo album/ 40 brani della band ri-arrangiati

Esce oggi, venerdì 17 marzo, il nuovo album degli U2, leggasi Songs of Surrender. Si tratta di un qualcosa di inedito per la band nordirlandese visto che la stessa ha voluto di fatto riscrivere la propria discografia con arrangiamenti completamente diversi rispetto agli originali. Si tratta quindi di una sorta di progetto remix di 40 delle canzoni più iconiche degli U2 che hanno fatto la storia della musica. “Le canzoni – sottolinea TgCom24.it – perdono la furia elettrica e l’impatto da cori da stadio per assumere un’atmosfera intima che ne spesso ne stravolge l’essenza conferendo nuovo significato a canzoni con decenni di storia”.

Chi ha già potuto ascoltare Songs of Surrender in anteprima racconta di un album in cui sembra quasi di non ascoltare gli U2, ma non per questo non significa che non si tratti di un lavoro egregio. A curare in prima persona il progetto è stato lo storico chitarrista della band, leggasi The Edge, che a proposito ha raccontato: “Il processo di selezione delle canzoni da rivisitare è iniziato con una serie di demo. Ho osservato cosa resta di una canzone quando tutti gli elementi, tranne quelli essenziali, vengono tolti. L’altro obiettivo principale era trovare modi per portare intimità nelle canzoni, poiché la maggior parte di esse era stata originariamente scritta pensando a concerti dal vivo”.

U2 SONGS OF SURRENDER, PROGETTO CURATO DA THE EDGE ASSIEME A BOB EZRIN

Assieme a The Edge anche il produttore Bob Ezrin, figura leggendaria nel mondo della musica, capace di firmare capolavori come The Wall dei Pink Floyd. “Esaminando questi provini – ha continuato il chitarrista degli U2 – non è stato molto facile vedere quelli che funzionavano subito e quelli che avevano bisogno di più lavoro. Siamo entrati tutti nella mentalità del ‘less is more'”.

Songs of Surronder si compone di 40 brani ri-arraggianti, 10 brani per ogni album, ognuno dei quali con il nome di uno dei componenti della band: “Ascoltare le canzoni interagire tra loro, e trovare l’ordine dei quattro album è stato molto emozionante – ha concluso The Edge -, trovare i passaggi più sorprendenti, avere l’opportunità di fare come un dj. Una volta decisi i quattro differenti album è stato facile decidere chi dovesse rappresentare ognuno di loro”. La raccolta è disponibile in formato digitale ma anche in cd standard, deluxe, 4 CD Boxset, 4 Lp Boxset, Edizione 2 LP Nero ed Edizione Limitata 2 LP Silver.

