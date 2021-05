Ubaldo Lanzo/ Stanco di Gilles Rocca: “Un lamento continuo non capisco perché..”

Non sappiamo bene se quella del gruppo sia una strategia o meno ma quello che sappiamo è che dopo le accuse e le nomination nella diretta di giovedì scorso, la stessa che ha messo in nomination Gilles Rocca, la temperatura è salita, con Ubaldo Lanzo pronto a dare contro al fonico dell’Isola dei Famosi 2021. Anche lui nei giorni scorsi si è allineato al volere degli altri per far finire Rocca in nomination beccandosi poi le accuse di Miryea Stabile e le lacrime di Angela Melillo. Proprio a quel punto il cromatologo ha preso un po’ le distanze da tutti e tutto limitandosi solo a consolare Angela Melillo sconvolta dalle lacrime dopo le accuse della Pupa e limitare al minimo i danni invitandola a sfogarsi senza mai accusare o dare di matto come solitamente fa Valentina Persia quando consola l’amica.

Emanuela Tittocchia, lite con Matteo Diamante/ "Mi hai deluso e Rosaria adesso.."

Ubaldo Lanzo stanco di Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021?

La temperatura per Ubaldo Lanzo all’Isola dei Famosi 2021, però, si è alzata quando il cromatologo ha dovuto affrontare l’ennesima crisi di Gilles Rocca. Il fonico ha già chiesto a tutti di andare a casa chiedendolo a gran voce anche al pubblico di votarlo per farlo uscire. Se in un primo momento tutto il gruppo sembrava pronto a sostenere questa sua decisione spingendolo ad andare avanti e aspettare l’esito del televoto, in un secondo le cose sono peggiorate e quando lui ha continuato a rimanere in disparte fermo a piangere a quel punto anche Ubaldo Lanzo ha deciso di sbottare: “Ho capito, ma prenda una decisione. Se non sta bene che se ne andasse. Il lamento non lo capisco, venga a raccattare legna e sradicare tronchi così si rilassa e si diverte”. Della stessa idea anche Valentina Persia, cambieranno le cose adesso?

