Uccide il padre e un’altra persona e scappa nel bosco/ Cuneo, caccia all’uomo a Montaldo di Mondovì

Uccide il padre e l’amico, poi fugge nel bosco: pomeriggio di follia a Mondovì

Ha colpito il padre con il coltello, uccidendolo, e poi è scappato nel bosco. Ma tra le vittime del gesto folle c’è anche un’altra persona, il padrone di casa che li stava ospitando, finito in ospedale in condizioni disperate e morto poco tempo dopo. Adesso i carabinieri sono sulle sue tracce, con personale operativo sia terra e su un elicottero. E’ accaduto a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo. Il killer pare essere un giovane di ventuno anni, di origine olandesi, con seri problemi psichici.

Si trovava in Piemonte da qualche giorno, assieme al padre, dove era ospite in casa di amici di famiglia. L’omicidio è avvenuto alle porte del paese, per la precisione via Roapiana. Il ragazzo è alto un metro e settantacinque, indossa una maglietta e pantaloncini. È fuggito nei boschi del borgo della val Corsaglia, nelle valli monregalesi, dopo il drammatico gesto.

Cuneo, partita la caccia all’uomo a Montaldo di Mondovì: carabinieri sulle tracce di un ventunenne di origine olandese

La notizia, inevitabilmente, ha scosso il paese e fatto il giro del web e dei social. Ad aggravare il già tragico quadro, il fatto che il ventunenne ha ferito mortalmente un’altra persona. Questa persona, come raccontavamo, non era altro che il proprietario della casa che li ospitava da diversi giorni. A causa delle ferite riportate, l’uomo è morto in ospedale.

Proprio in questi minuti è in corso una vera e propria caccia all’omicida, con le forze dell’ordine che stanno setacciando i boschi in cerca del ragazzo che potrebbe essersi nascosto anche in qualche struttura abbandonata della zona. Pare ci siano stati diversi avvistamenti, ma ancora nessuna conferma ufficiale.

