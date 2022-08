Uccidono 11enne: rapitori bruciati vivi/ Folla furiosa, bimbo freddato con pistola

Tre rapitori che tenevano in ostaggio un bambino di 11 anni per ottenere un riscatto, salvo poi maturare la decisione di sparargli alla testa con una pistola e condannarlo così a morte, nonostante i soldi ricevuti, sono stati bruciati vivi dalla folla inferocita in Guatemala, in segno di giustizia e per onorare la memoria della piccola e innocente vittima. Come riporta il “Daily Star”, Selvin Pérez, 24 anni, Samuel Godínez, 38 anni, e Ovidio Méndez, 24 anni, sono stati assaliti dalla gente nel villaggio di Xémal, a Colotenango, dopo essere stati arrestati e portati alla stazione di polizia.

Il trio aveva rapito Freddy Méndez, 11 anni, il 12 agosto e aveva chiesto 1.900 dollari (1.600 sterline) per il suo rilascio. I tre rapitori, poi bruciati vivi, ritenevano che, dal momento che il padre del sequestrato risiede negli Stati Uniti d’America, avrebbero ricevuto i soldi del riscatto, tanto che, mentre tenevano il piccolo prigioniero, gli hanno anche scattato una foto con un fucile puntato vicino al viso. Il riscatto è stato pagato ai malviventi, ma purtroppo Freddy non è mai stato rilasciato.

RAPITORI BRUCIATI VIVI PER L’UCCISIONE DI UN BAMBINO DI SOLI UNDICI ANNI: ASSALTATA LA STAZIONE DI POLIZIA

Lunedì 22 agosto, i tre uomini sono stati arrestati e portati alla stazione di polizia del villaggio, dove si è riunita la folla, che proprio in quel luogo è venuta a conoscenza dell’atroce e dolorosa verità; infatti, proprio dopo aver catturato uno degli uomini, questi ha ammesso che il piccolo Freddy era stato colpito alla testa da un proiettile e il suo corpicino era stato sepolto in una fossa.

Udendo questa confessione, la popolazione si è scaraventata sui rapitori, bruciati vivi: prima soltanto uno dei tre è stato raggiunto dalle fiamme, senza che avesse possibilità di sottrarsi ad esse, poi, dopo avere assaltato la stazione di polizia, la gente è riuscita a dare fuoco anche agli altri due sequestratori, regalando così loro una dipartita atroce.

