Uccio De Santis/ “Ho visto la morte in faccia! Sono miracolato, quell’incidente…”

Uccio De Santis è un popolare attore tra i comici pugliesi più apprezzati dal pubblico. È lui il protagonista della nuova puntata de I Soliti Ignoti, in onda oggi 16 marzo su Rai 1. Il comico, volto che di recente abbiamo ritrovato anche tra i protagonisti di Made in Sud, qualche tempo fa ha raccontato di aver vissuto un momento davvero drammatico a causa di uno spaventoso incidente stradale in cui ha rischiato la vita.

“Ho visto la morte in faccia e mi sento un miracolato” ha raccontato Uccio nel gennaio del 2020 a lagazzettadelmezzogiorno. L’incidente è avvenuto sulla Bitritto-Bari, all’altezza dello stadio San Nicola e la sua auto si è più volte ribaltata, causandogli una frattura scomposta oltre che una gran paura in quanto rimasto intrappolato nelle lamiere.

Uccio De Santis e i drammatici momenti dopo l’incidente: “Ho chiamato mia moglie e…”

Tutta colpa di un sorpasso: “È stato un attimo, non mi sono reso conto di quello che è successo – ha ricordato Uccio De Santis – so solo che la macchina si è capottata. Mi sono ritrovato a testa in giù con gli airbag scoppiati che mi impedivano di uscire.” Subito dopo sono arrivati i primi soccorsi: “Un passante è riuscito ad aprire la portiera e sono uscito con le mie gambe. Ho subito telefonato a mia moglie per tranquillizzarla, poi ho iniziato ad avvertire un dolore alla spalla…”. In seguito, poi, la corsa in ospedale.

