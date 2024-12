Marina Suma sarà una delle ospiti della trasmissioni Storie di Donne al Bivio, programma che andrà in onda mercoledi 21 Dicembre 2024. La carriera di Marina è legata senza dubbio al film Sapore di Mare, ma parliamo di un’attrice che ha fatto bene sia nel cinema che soprattutto nel mondo del teatro. Andiamo a conoscere meglio lei e persone legate alla sua vita.

Fabrizio Ambroso, chi è l'ex marito di Eva Grimaldi / "Non era vero amore", ecco il motivo della separazione

Per quel che riguarda la sua vita privata Marina è sempre stata una persona molto riservata. Per qualche tempo si parlò di un suo presunto flirt con Jerry Calà ma il tutto fu smentito da entrambi e i due hanno raccontato di essere solo amici. Oltre a una storia con il regista Angelo Cannavacciuolo nessuno conosceva molto della vita della donna e solo recentemente sono emersi nuovi retroscena.

Chi è Luciano Pavarotti, com’è morto: la canzone ‘Miserere’ che ha ‘lanciato’ Andrea Bocelli/ Con Zucchero…

Per diversi anni, quasi 20, Marina Suma ha avuto una storia importante con un uomo di nome Claudio ma su di lui non ci sono altre informazioni. L’attrice è stata molto brava a mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita privata e conosciamo ben poco quindi di quello che ha caratterizzato la loro storia. L’uomo è venuto a mancare recentemente a causa di una grave malattia.

Marina Suma, le rivelazioni sul compagno scomparso

Nel corso di un’intervista di poco tempo fa nella trasmissione Oggi è un Altro Giorno Marina ha raccontato della scomparsa di Claudio, venuto a mancare dopo 15 anni della loro storia e una lunga malattia. Marina ha raccontato: “Ci siamo sempre detti tutti, la malattia è una cosa che ti insegna molto. Io continuavo a fare le cose che facevo solitamente con lui, continuavo a essere normale”.

Eva Grimaldi e le dipendenze da droga e alcol/ "Periodo peggiore della mia vita. Salvata da Imma Battaglia"

La donna ha poi proseguito raccontando come lui stava e sentiva la malattia: “E’ chiaro che lui non stava molto bene e che non aveva molta voglia di scherzare, ma io mi sono scoperta davvero molto forte. In situazioni del genere ci vuole un grande coraggio”, ha continuato l’attrice che è apparsa quasi commossa dinanzi queste parole.

Infine Marina Suma racconta una cosa che rappresenta un leit motiv per chiunque ha accanto una persona malata: “Non è facile stare accanto ad una persona con una malattia grave e questo mi ha dato consapevolezza, mi ha aiutato tantissimo e mi ha aiutato a capire che sono una persona molto forte”, ha chiuso la donna.