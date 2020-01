UCCIO DE SANTIS/ “Ecco come è avvenuto il mio incidente, felice di essere vivo”

Uccio De Santis è stato ospite presso lo studio di Storie Italiane, su Rai Uno. Ecco le sue parole in merito al terribile incidente avuto: “La foto della macchina l’ho pubblicata subito perchè tanta gente mi chiedeva come stavo. Mi son quindi sentito in dovere di pubblicare tutto, non pensavo di ricevere 70mila commenti, quindi voglio ringraziarli tutti per aver dedicato un minuto della loro giornata a me. Come è avvenuto? Io ero sulla strada fra Bitritto e Bari, stavo andando a prendere il mio collaboratore per gli spettacoli del capodanno, ero in anticipo, stavo tranquillamente percorrendo quella strada a quattro corsie. Ad un certo punto ho visto una macchina che stava per sorpassarmi, poi dallo specchietto ho visto i due fari. A quel punto mi ha urtato e io mi sono cappottato due volte: è stata davvero una cosa assurda Sono rimasto sempre cosciente, ho fatto subito delle battute, ho cercato di sdrammatizzare, ero felice per il fatto che fossi vivo. Io stavo andando piano, sui 100 km all’ora, il sorpasso non so a che velocità sia avvenuto. Grazie al cielo l’abitacolo della mia auto ha retto”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

UCCIO DE SANTIS, VIVO PER MIRACOLO DOPO L’INCIDENTE

L’attore comico Uccio De Santis, sarà ospite stamane in collegamento con il programma di Rai Uno, Storie Italiane. Pochi giorni fa il 54enne barese è stato protagonista di un terribile incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche. Alle ore 16:51 dello scorso 31 dicembre, si è ribaltato con la propria automobile, e fortunatamente se l’è cavata con qualche ferita guaribile in pochi giorni, e tanto spavento. “Certo vedendo la macchina mi risulta strano essere qui a scrivere – commentava sulla propria pagina Facebook lo stesso De Santis, pubblicando uno scatto del suo mezzo accartocciato – ringrazio il Signore che mi vuole ancora in vita, ringrazio tutti voi che mi volete bene”. L’incidente era avvenuto sulla strada provinciale che collega Bari a Bitritto, nei pressi dello stadio San Nicola.

UCCIO DE SANTIS: “SONO STRAFELICE DI POTER RACCONTARE IL MIO INCIDENTE”

L’auto del comico si è scontrata con un’altra automobile, per un impatto violentissime ma come detto sopra, fortunatamente senza gravi conseguenze. De Santis si sarebbe dovuto esibire in due diversi spettacoli la notte di San Silvestro, ma per via dell’incidente ha dovuto dare forfait: “Ne avrò per un po’ – concludeva De Santis, visibilmente provato e con una fascia verde sulla spalla – ma sono strafelice di poterlo raccontare”. Oggi l’attore, come detto in apertura, sarà in collegamento con il programma di Storie Italiane, e sicuramente aggiornerà le proprie condizioni di salute, e svelerà qualcosa in più in merito al suo spaventoso incidente. L’attore divenne famoso in particolare nel 2001 grazie ad una serie tv andata in onda sul canale Telenorba, poi nel 2004 ha preso parte al cast del film di Carlo Vanzina “Le barzellette”, mentre nel 2005 la recitazione nella fiction Il giudice Mastrangelo con Diego Abatantuono e Amanda Sandrelli.



