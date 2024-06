Ucid: a Sorrento l’Assemblea nazionale tra il 28 e il 29 giugno/ “Partecipazione e democrazia nell’impresa”

Si avvicina sempre di più l’ormai tradizionale Assemblea nazionale dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti – l’Ucid – che in questo 2024 si terrà nella splendida cornice del Teatro Sant’Antonino della Cattedrale di Sorrento: le date da fissare sul calendario (per gli interessati e i curiosi) sono quelle del 28 e del 29 giugno, con una prima giornata dedicata e riservata interamente ai soci dell’associazione ed una seconda aperta al pubblico. In particolare, l’evento aperto al pubblico si concentrerà attorno al tema – che è anche il titolo scelto per il convegno durante l’Assemblea nazionale – della “Partecipazione e democrazia nell’impresa. In cammino verso la 50° edizione delle Settimane sociali dei cattolici italiani” e avrà come culmine della giornata di incontri e convegni (con un programma che vi lasciamo in calce a questo articolo) la presentazione di un documento che contiene la fondamentale proposta formulata dall’Ucid per arrivare ad una concezione di impresa che sia più etica e sostenibile, attentata alla società, ai più deboli e al pianeta nel pieno segno dell’equità sociale.

Saranno presenti sul palco di Sorrento alcuni nomi importanti della nostra Chiesa, tra cui il vice della CEI Monsignor Francesco Savino, il consigliere spirituale dell’Ucid Don Antonio Mastantuono e anche il vescovo sorrentino Monsignor Francesco Alfano; ma anche alcuni accademici di prim’ordine come l’economista Stefano Zamagni e il professor Vincenzo Sanasi d’Arpe (anche amministratore delegato di Consap). Non mancheranno all’Assemblea nazionale il presidente campano di Ucid (Nino Apreda); il sindaco di Sorrento Massimo Coppola e il presidente della Bcc napoletana Amedeo Manzo; mentre tra gli ospiti d’onore spicca anche il nome del segretario generale Cisl Luigi Sbarra.

Lo scopo e l’obiettivo dell’Assemblea nazionale Ucid: le parole di Galletti e Brancaccio

Una spiegazione chiara dell’evento che sarà protagonista dell’Assemblea nazione arriva – in un comunicato stampa – dalla voce del presidente generale Ucid Gian Luca Galletti che pone immediatamente l’accento sul “legame stretto” (richiamato anche nel titolo del panel aperto a noi curiosi) dell’Assemblea “e delle Settimane sociali dei cattolici” con il bisogno sempre più pressante “del mondo imprenditoriale cattolico di acquisire una voce e di esprimersi sulle questioni più attuali“. Sarà centrale nell’Assemblea nazionale Ucid “il tema di aprire l’impresa alla partecipazione, di renderla davvero strumento di democrazia economica e attore sociale responsabile“.

Sul documento a cui vi abbiamo accennato poche righe fa e che sarà protagonista indiscusso del 29 giugno si è espressa la segretaria generale dell’Unione Stefania Brancaccio che ha ricordato come a partire da quelle parole “vorremmo promuovere un dialogo ampio, che comprenda le istituzioni civili, quelle ecclesiastiche, il mondo accademico e le parti sociali. L’Assemblea nazionale Ucid – ha concluso la segretaria – sarà occasione per muovere in questo senso“.

Il programma dell’Assemblea nazione Ucid: panel, incontri e relatori dell’evento a Sorrento

Di seguito – per i curiosi e anche per gli addetti ai lavori che se lo sono perso – vi lasciamo il programma completo del secondo giorno dell’Assemblea nazionale Ucid, ricordandovi rapidamente che si terrà Teatro Sant’Antonino di Sorrento a partire dalle ore 10 e almeno fino alle ore 19.

10:00 – Apertura lavori e saluti istituzionali con il dottor Nino Apreda (presidente Ucid Campania); Mons Alfonso Francesco (vescovo di Sorrento) e Massimo Coppola (sindaco di Sorrento)

10:30 – Gli interventi di Gian Luca Galletti (pres. Ucid); Mons Francesco Savino (vice CEI); Luigi Sbarra (CISL); Stefano Zamagni; Riccardo Pedrizzi (pres. CTS dell’Unione) e Amedeo Manzo (BBC Napoli)

12:00 – Conferenza stampa e presentazione del documento Ucid per le Settimana Sociali con Gian Luca Galletti; Fabio Storchi (pres. dell’Unione Reggio Emilia) e Stefania Brancaccio (segretaria dell’Unione)

13:30 – Light lunch al ristorante Circolo dei Forestieri

16:00 – Tavola rotonda sul documento Ucid con Stefano Zamagni; Fabio Storchi; Sigrid Marz (pres. Uniapac); Vincenzo Sanasi d’Arpe (AD Consap) e Don Antonio Mastantuono (assistente spirituale Ucid)

19:00 – Santa Messa alla Cattedrale di Sorrento e chiusura dei lavori

