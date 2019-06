ZINCHENKO BACIA GIORNALISTA IN DIRETTA TV/ Video, bufera in Ucraina: “Molesto”

Un gesto d’affetto molto carino che però non è piaciuto a molti: il bacio dato da Oleksandr Zinchenko alla giornalista Vlada Sedan nel corso di un’intervista ha spaccato l’opinione pubblica ucraina. Il calciatore del Manchester City, al termine della sfida tra Ucraina e Serbia, ha fissato a lungo la cronista prima di darle un bacio sulla guancia ed andarsene. Un gesto che testimonia il grande legame tra i due, che si frequentano anche lontano dai riflettori, ma che nel corso della diretta televisiva è apparso come non consono: sui social network infatti hanno marchiato come «molesto» e «inappropriato» l’atteggiamento dell’esterno mancino. Arriverà una presa di posizione del calciatore o della giornalista? Al momento bocche cucite, attesi aggiornamenti nelle prossime ore… (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

ZINCHENKO, SIPARIETTO POST UCRAINA-SERBIA

Ucraina Serbia è terminata 5-0, Oleksandr Zinchenko protagonista dentro e fuori dal campo. Il calciatore di proprietà Manchester City, schierato spesso titolare da Pep Guardiola nell’inedito ruolo di terzino sinistro, ha dato infatti vita nel post-partita ad un siparietto che sta facendo discutere molto nelle tv locali e sui social network: nel corso di un’intervista con Vlada Sedan, Zinchenko l’ha guardata a lungo e poi le ha dato un bacio sulla guancia. Subito dopo il calciatore è andato via ma è possibile notare il grande imbarazzo della cronista che, per nulla infastidita dalla mossa dell’ex PSV Eindhoven, è rimasta molto sorpresa dal suo “affondo pubblico”.

ZINCHENKO BACIA GIORNALISTA IN DIRETTA TV: IL VIDEO

Un episodio che ha ricordato a molti ciò che accadde nel 2010 tra Iker Casillas e Sara Carbonero, un bacio che ancora oggi fa il giro del web per spontaneità e naturalezza. Goal.come spiega che Zinchenko e Vlada Sedan si frequentano anche nella vita privata come testimoniato da alcune foto apparse sui profili social della giornalista. Una frequentazione che non è ancora sbocciata in una relazione ufficiale, ma questa sarà presto annunciata secondo i più: il gesto pubblico di ieri vale molto più di mille parole, Oleksandr Zinchenko ha fatto una grande giocata anche fuori dal campo… Qui di seguito vi proponiamo il video del siparietto andato in onda sulla tv ucraina

Zinchenko kisses a reporter and she loved it 😂 pic.twitter.com/l2WpbM4gBn — City Chief (@City_Chief) 8 giugno 2019





