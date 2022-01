Udinese Atalanta, i friulani fanno ricorso al Giudice Sportivo/ “Gara irregolare”

L’Udinese fa ricorso dopo la netta vittoria dell’Atalanta nella 21esima giornata di Serie A. Come si legge nel comunicato diramato sul sito ufficiale dai friulani: “Udinese Calcio comunica di aver depositato un preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo della Lega Serie A avverso la regolarità della gara di campionato Udinese – Atalanta disputatasi il 9 gennaio 2022.” La società ha deciso di avanzare la richiesta di dichiarare nulla la gara a causa della situazione Covid. Il club bianconero aveva già fatto capire subito al termine della sfida di non aver gradito la decisione. Disastrosa, infatti, la situazione dei contagi della rosa e dello staff della squadra friulana.

Adesso la palla passerà al Giudice Sportivo. Sarà proprio lui a decidere se far rigiocare o meno la gara, che la squadra di Gasperini ha dominato sia in campo che nel risultato. I bergamaschi hanno infatti portato a casa i 3 punti vincendo 6 a 2, con doppietta di Muriel e gol di Pasalic, Malinovskyi, Maehle e Pessina. Gli sforzi dei nerazzurri, però, potrebbero essere vani. La gara, infatti, porterebbe rigiocarsi.

Udinese Atalanta, nuovi positivi in casa bianconera

Poco prima di annunciare il ricorso per dichiarare nulla la gara con l’Atalanta, l’Udinese aveva comunicato nuove positività in rosa. Trovati, infatti, nuovi contagiati nel club: si tratta di un giocatore, sceso in campo contro la Dea, e di un componente dello staff. In totale la squadra friulana ha 9 giocatori positivi e 4 componenti dello staff.

Nel comunicato bianconero si legge: “Udinese Calcio comunica che, all’esito di nuovi test molecolari effettuati questa mattina, oltre ad un ulteriore membro dello staff, è risultato positivo al Covid-19 un giocatore che ha preso parte alla gara disputatasi ieri contro l’Atalanta. Il Club ha immediatamente attivato tutti i protocolli previsti dalle normative in vigore ed ha informato le autorità sanitarie competenti della riscontrata positività di uno degli elementi scesi ieri in campo alla Dacia Arena. I membri del gruppo squadra attualmente positivi e in isolamento sono, cosi, tredici (nove calciatori più quattro componenti dello staff)”.

