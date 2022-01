Video/ Udinese Atalanta (2-6) gol e highlights: Muriel show, Miranchuk assist-man

Il match tra Udinese e Atalanta, valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, ha regalato una valanga di gol ai telespettatori: ben otto, come potremo ammirare nel video Udinese Atalanta 2-6. Ad avere la meglio, come da pronostico, è stata la Dea, che ha asfaltato gli avversari a suon di azioni offensive. Già nel primo tempo le sorti del match sembravano delineate e, nonostante i padroni di casa abbiano tentato di rimettersi in carreggiata nella ripresa, ad aggiudicarsi i tre punti sono stati proprio gli uomini di Gian Piero Gasperini.

Diretta/ Verona Salernitana (risultato finale 1-2): espulso Ilic!

Nella prima frazione di gioco gli orobici hanno servito un clamoroso tris ai friulani. La Dea è riuscita a portarsi in vantaggio al 17′ grazie ad una rete di Mario Pasalic. Il centrocampista ha sfruttato un cross di Giuseppe Pezzella e con un colpo di testa dal centro dell’area ha spedito il pallone in rete. Al 22′ è il turno di Luis Muriel, che approfitta di un ottimo assist filtrante per beffare con un tiro rasoterra il portiere bianconero. Prima dell’intervallo spazio nel tabellino dei marcatori per Ruslan Malinovskyi, che al 43′ con un tiro di sinistro dal centro dell’area ha inquadrato l’angolino.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ 21^ giornata: l'Inter batte la Lazio e torna in testa!

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo di Udinese Atalanta è accaduto realmente di tutto. La Dea avrebbe voluto chiuderla definitivamente fin da subito, ma ha subito al 59′ la beffa. Un tiro di Nahuel Molina che non avrebbe inquadrato lo specchio della porta è stato infatti inavvertitamente deviato da Berat Djimsiti. Ciò non ha tuttavia cambiato le sorti della gara. Le speranze dei padroni di casa sono state vane. Al 76′ infatti è arrivato il secondo gol di Luis Muriel con un destro terminato nell’angolino basso di sinistra.

Nel finale spazio per altre tre reti, una per squadra. All’87’ quella di Beto col destro a seguito di una grande imbucata di Isaac Success. Una azione bella da vedere, ma che serve a poco dato il risultato. Due minuti dopo infatti la Dea allunga nuovamente con Joakim Maehle, che insacca da pochi passi su un cross dal fondo di Hans Hateboer che arriva sul secondo palo. A chiudere il tabellino dei marcatori nei minuti di recupero infine il gol (il primo di questa stagione) di Matteo Pessina con un sinistro piazzato.

DIRETTA/ Genoa Spezia (risultato finale 0-1): gli spezzini vincono il derby!

VIDEO UDINESE ATALANTA: IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Padelli; Becao, De Maio, Nuytinck; Perez, Molina, Walace, Udogie (65′ Soopy), Pussetto (73′ Success9; Beto, Deulofeu. A disposizione: Castagnaviz, Piana, Fedrizzi, Cocetta, Codutti, Damiani. All. Cioffi

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti (90′ Cittadini); Maehle, De Roon (46′ Pessina), Koopmeiners, Pezzella (73′ Hatebooer); Pasalic (73′ Miranchuk); Malinovskyi, Muriel (78′ Ilicic). A disposizione: Rossi, Bertini, Demiral, Scalvini. All. Gasperini

Marcatori: 17′ Pasalic (A), 21′ Muriel (A), 43′ Malinovskiy (A), 59′ Molina (U), 76′ Muriel (A), 87′ Beto (U), 89′ Maehle (A), 92′ Pessina (A)

Ammoniti: Becao (U), Delofeu (U), De Roon (A), Djimsiti (A)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI UDINESE ATALANTA, DA SKY



© RIPRODUZIONE RISERVATA