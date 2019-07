Ue-Italia “no procedura d’infrazione”/ Verso esito ok su negoziato dei conti pubblici

Forse la luce (verde) in fondo al tunnel si intravede per l’Italia: stando a fonti dell’Ansa a Bruxelles, la Commissione Ue si avvia a chiudere con esito positivo il negoziato con l’Italia sui conti pubblici arrivando dunque ad evitare la procedura d’infrazione per deficit eccessivo. In merito a quanto giunge da Bruxelles, mentre intanto sono ancora in corso le trattative ben più complicate sulle nomine Ue, «il pacchetto presentato ieri dal Governo italiano ha aiutato molto la trattativa, orientandola verso un chiusura positiva». Dopo il Consiglio dei Ministri ieri sera, il Governo italiano ha approvato il decreto sull’assestamento al bilancio dei conti pubblici che già conteneva sostanzialmente le indicazioni da inviare poi all’Unione Europea per prevenire la procedura e rilanciare un piano di “rientro dal debito”. Ebbene, pare che lo sforzo di Tria e Conte – assieme ai tecnici del Mef, Lega e M5s – sia stato compreso e accettato dal board Ue: i capi di gabinetto dei Commissari Europei si riuniranno questa sera e il Collegio invece si terrà domani alle 12.30 a Bruxelles, ma pare vi siano ottime prospettive per superare l’incubo della sanzione potenzialmente letale per l’economia italiana.

PROCEDURA D’INFRAZIONE EVITATA?

«I commissari discuteranno dei conti italiani a partire da una situazione corretta per il 2019, anche se – a quanto si apprende – mancano ancora rassicurazioni sul 2020», spiegano ancora le fonti dell’Ansa in Commissione Ue dopo che stamani il Premier Conte aveva annunciato arrivando a Bruxelles «La giornata di ieri mi dà molta fiducia sulle politiche del mio governo e mi rende ottimista sulla strada che abbiamo intrapreso. I dati certificano la grande solidità della nostra economia, dei nostri fondamentali. I conti pubblici migliorano, il deficit è in calo, aumentano le entrate, diminuisce la disoccupazione. Anche la curva dello spread sembra affrontare un’importante fase di calo. Notizie che a volte sui media non trovano lo spazio che meritano». Sarebbe dunque respinta la “fatwa” lanciata da Oettinger ieri sulla procedura d’infrazione, in attesa di capire se effettivamente Moscovici e Dombrovskis accetteranno il piano di tagli offerto da Tria: Patto di stabilità, coperture sul debito e soprattutto l’aggiustamento strutturale dei conti a 0,3 punti percentuali e infine un taglio dell’indebitamento netto di 7,6 miliardi. Per farlo il Governo avrebbe deciso di congelare da subito un miliardo e mezzo dai due fondi per Quota 100 e Reddito di Cittadinanza, destinando poi tutti i risparmi da qui a fine anno sulle due misure-bandiera al «miglioramento dei saldi di finanza pubblica». Il decreto blocca spesa, l’assestamento al bilancio e la finanza pubblica che segua il Patto di Stabilità avrebbero fatto propendere, assieme all’assicurazione ieri del Presidente della Repubblica Mattarella, ad un via libera all’Italia senza più procedura d’infrazione: le prossime ore ci diranno se la linea lanciata verrà mantenuta e se le buone notizie saranno effettivamente tali per l’economia italiana.

