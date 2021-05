Ugo Cerruti, ex fidanzato Ivana Spagna/ “Malintesi e tradimenti: dopo 15 anni basta!”

Ugo Cerrutti ed Ivana Spagna sono stati a lungo una coppia ma la loro relazione è terminata dopo diversi anni “per dei tradimenti”. Lo ha rivelato Barbara d’Urso annunciando la loro presenza in studio a Domenica Live dove per la prima volta racconteranno la loro storia e i motivi che li hanno portati a separarsi. La loro relazione ebbe inizio nel 1991 trasformandosi ben presto in un amore importante durato ben 15 anni. Avvocato e poi suo agente, Ugo è rimasto a lungo al fianco di Ivana seguendola anche da un punto di vista professionale. Con il passare degli anni però, qualcosa ha iniziato a scricchiolare e la stessa cantante, nel 2016, ha deciso di porre fine a quella relazione divenuta tossica in quanto caratterizzata da continui litigi e tradimenti.

Era stata proprio la celebre artista a parlarne in una intervista rilasciata a Vanity Fair sempre nel 2016. “Mi sono lasciata con Ugo (Cerruti, ndr), mio manager e avvocato. Stavamo insieme da quindici anni. Mi sono fatta coraggio e l’ho chiusa io. Ma lavoriamo ancora insieme perché io gli voglio un bene dell’anima”, aveva rivelato in quella occasione, lasciando intendere quindi che i rapporti tra loro erano comunque rimasti abbastanza civili nonostante il grande dolore.

A portare alla fine della storia tra Ugo Cerruti e Ivana Spagna, dopo 15 anni di fortissimo amore, sarebbero state le liti ma soprattutto i tradimenti a scapito della cantante. Spagna aveva ammesso a Vanity Fair: “C’erano mille malintesi, tensioni, litigi e, diciamolo pure, tradimenti. Io, quando mi accorgo che mi hanno detto una bugia, non riesco a far finta di niente. Vivo male e faccio vivere male anche l’altro. Ora lui si può fare le sue storie e io sto più tranquilla. Senza dover ingoiare rospi”. La fine di quella relazione, seppur dolorosa, aveva quindi rappresentato per Ivana una sorta di liberazione ma nonostante questo la cantante non aveva smesso di sperare in un nuovo amore e soprattutto in una ritrovata serenità. “Preferisco stare da sola piuttosto che uscire con gente che non mi interessa”, aveva confidato. Secondo Ivana Spagna, invece, a penalizzarla sarebbe stata proprio la relazione troppo perfetta dei suoi genitori che lei ad oggi non avrebbe ancora trovato. Ma certamente l’artista ha svelato di avere in mente il suo uomo ideale che dovrebbe rispondere a due semplici ma a quanto pare difficili requisiti: “buono, sincero”.

