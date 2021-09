Ugo Rossi, arrestato candidato sindaco Trieste/ Video, difendeva 2 persone ‘no mask’

Ugo Rossi, candidato sindaco di Trieste per il Movimento 3V, è stato arrestato nella giornata di ieri e le immagini del fermo hanno fatto il giro del web. L’episodio si è verificato nella giornata di martedì 22 settembre, di fronte ad un ufficio postale: le forze dell’ordine sono intervenute dopo una chiamata da parte delle poste, che avvisava che due persone si rifiutavano di indossare correttamente le mascherine all’interno dei locali. Poi, una volta giunti i militari dell’Arma sul luogo segnalato, i due si sono rifiutati anche di esibire i documenti, come scrive l’edizione online de Il Fatto Quotidiano nella giornata di ieri.

Il candidato sindaco è stato fermato per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, visto che, come si nota bene dal filmato circolante sui social e sul web in queste ore, il candidato sindaco triestino non ha di certo agevolato l’operazione di arresto dei carabinieri. Rossi, prima di finire in marette sui sedili posteriori dell’auto blu, bianca e rossa, aveva postato sul suo profilo Facebook gli attimi della protesta precedente alle Poste, a sostegno appunto dei due utenti che non volevano indossare le mascherine.

UGO ROSSI, ARRESTATO CANDIDATO SINDACO DI TRIESTE: ORA AI DOMICILIARI

“Due pattuglie di polizia e quattro si Carabinieri – raccontava Rossi nel video, con lo smartphone sempre rivolto a se stesso e megafono al seguito – perché “una persona non aveva la ‘museruola’, ovvero ce l’aveva ma abbassata perché non poteva respirare”. A chiamare le forze dell’ordine, secondo il politico, sarebbe stato il direttore dell’ufficio postale, e per “resistere”.

Ugo Rossi ha incitato i presenti ad “alzare la testa”, sottolineando che “quando vincerò le elezioni” le forze dell’ordine dovranno “ubbidire ai miei ordini“. Dopo di che si vedono arrivare i carabinieri che chiedono più volte i documenti allo stesso Ugo Rossi, ma questi si rifiuta di esibirli, poi il video si interrompe quando viene messo a terra. Nello scontro due carabinieri sono rimasti feriti e poi trasportati al pronto soccorso di Cattinara; lo stesso Rossi ha accusato un malore ed è stato ricoverato, e per lui sono stati disposti i domiciliari.

