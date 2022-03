Ugo Tognazzi, com’è morto e carriera/ L’improvvisa Emorragia Cerebrale nella notte

Il 23 marzo 2022 ricorreranno i 100 anni dalla nascita di Ugo Tognazzi. Un grande attore che durante il corso della sua carriera ha fatto divertire tutto il pubblico cinematografico. La passione per la recitazione si manifesta in lui fin dalla tenera età, ma è solo dopo l’esperienza di leva militare che decide di trasferirsi a Milano per inseguire il suo grande sogno.

I primi passi di Ugo Tognazzi sono stati fatti nella compagnia di Wanda Osiris e successivamente nel 1951 dando vita ad un duo di grande successo insieme a Raimondo Vianello. A partire dagli anni ’60 e ’80Ugo Tognazzi darà il meglio di se diventando uno dei protagonisti indiscussi della commedia italiana.

Ugo Tognazzi il successo con la commedia e la morte improvvisa

Tra i film più importanti di tutta la carriera di Ugo Tognazzi è possibile annoverare film come “Amici Miei”, “La Grande abbuffata” o “Il vizietto“. La sua carriera è stata colma anche di premi come il David di Donatello come miglior attore protagonista con il film “L’immortale”, “La califfa” e “Amici miei” trionfando anche all’estero con il Festiva di Cannes con “La tragedia di un uomo ridicolo” nel premio di “miglior interpretazione maschile”

Gli ultimi anni della vita di Ugo Tognazzi sono stati segnati da una profonda malattia, la depressione, che ha messo a dura prova le sue difese e i suoi ultimi anni di vita. L’attore si è spento nel sonno a causa di un’emorragia cerebrale nella notte del 27 ottobre 1990.











