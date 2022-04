Ultima Fermata, 3a puntata/ Diretta e coppie: Luigi e Francesca, Lucia e Manuel, Luca e Stefania

Anticipazioni Ultima Fermata, puntata del 6 aprile 2022

Nella prima serata di oggi, mercoledì 6 aprile, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata di Ultima Fermata, il programma che ripercorre le scelte sentimentali delle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco. Lo scopo del programma che vede alla conduzione Simona Ventura, è come sempre quello dare una svolta al proprio rapporto, e non sempre questa si rivelerà positiva per la coppia. C’è chi infatti decide che sia giunto il momento di cambiare binario e chi invece sceglierà di continuare insieme alla persona amata il loro viaggio intrapreso insieme. Una cosa è certa: quella in cui la coppia approderà sarà l’ultima fermata della propria relazione. Come andrà a finire?

Soleil Sorge e la truffa da 5 milioni di euro con criptovalute, scherzo a Le Iene/ "Stavo per aggredirlo"

Ultima Fermata, La storia di Luca e Stefania

Nuove coppie, nuove storie d’amore e nuove decisioni da prendere caratterizzeranno il terzo appuntamento con Ultima Fermata in onda dalle 21.40 circa sulla rete ammiraglia di Canale 5. Tra le coppie protagoniste della serata ci saranno Luca e Stefania. Lui, imprenditore pugliese, lei una donna che ha smesso di fidarsi. A causa di un tradimento avvenuto tre anni fa con una sua dipendente, Stefania non riesce più ad avere fiducia nel compagno. Per questa ragione oltre a controllargli il cellulare lo fa girare a bordo di un furgoncino e non sulla porche per paura che possa attrarre le ragazze come api al miele.

Biagio Chiariello, chi è/ Il comandante della polizia minacciato di morte

Ultima Fermata, La storia di Luigi e Francesca

Tra le altre coppie pronte a confrontarsi nel corso della terza puntata di Ultima Fermata ci saranno anche Luigi e Francesca. Tra i due a quanto pare c’è un segreto ancora non svelato. Per questo la giovane è intenzionata a conoscere la verità ma il suo lui avrà difficoltà a farla emergere. “Non so che devo fare”, commenta lui nel breve filmato che anticipa il terzo appuntamento, lasciandoci con un alone di mistero.

Ultima Fermata, La storia di Lucia e Manuel

Infine la coppia formata da Lucia e Manuel affronterà la loro ultima fermata: sarà un treno fermo per sempre o destinato a ripartire con a bordo i due giovani? Nella breve anteprima che anticipa la serata abbiamo assistito al duro sfogo della donna: “Nel nostro rapporto manca tantissimo il dialogo, mi sono sentita parecchie volte sola e tantissime volte non capita. In questo periodo in cui mi sentivo fragile ho conosciuto il mio vicino di casa. Ho scoperto sei-sette tradimenti. Lui me li ha sempre ammessi”. Adesso però è arrivato il momento di tirare fuori tutto il coraggio e capire che direzione dare alla loro storia.

Don Patriciello, chi è?/ Lotta contro camorra e reati ambientali: "non ho paura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA