Ultima Fermata pagelle 2a puntata/ Stefania e Giorgio, Luisiana e Biagio è amore! Samuel e Valentina è finita

Pagelle Ultima Fermata 2° puntata 30 marzo 2022

Si è conclusa la seconda puntata di Ultima Fermata, il programma condotto da Simona Ventura che vede alcune coppie in crisi risolvere i propri problemi grazie al dialogo e all’aiuto degli psicologi o chiudere per sempre la loro storia. Durante questa puntata la conduttrice ha dovuto raccontare due storie a lieto fine, un compito sicuramente più facile rispetto a quello della prima puntata in cui tutte le coppie hanno deciso di interrompere il loro rapporto. (Voto 6,5).

Samuel e Valentina, Ultima Fermata: tutto finito!

Questa sera è stato svelato il destino della coppia composta da Samuel e Valentina presentata durante la prima puntata del programma. La coppia purtroppo ha preferito interrompere il rapporto a causa della rabbia di entrambi che ha impedito il dialogo tra i due e la presenza invasiva dell’amico della donna, Stefano, di cui Samuel è molto geloso (Voto 6).

Giorgio e Stefania, Ultima Fermata: la decisione di diventare genitori

Durante questa puntata è stata raccontata la storia di Giorgio e Stefania, una coppia sposata da diversi anni il cui rapporto si era rovinato a seguito della volontà della donna di diventare madre, una scelta non condivisa da Giorgio che non voleva rinunciare alla libertà di coppia avuta fino a quel momento. I due, dopo l’esperienza di Ultima Fermata hanno deciso di andare incontro l’uno all’altra e provare ad avere una famiglia insieme (Voto 7).

Luisiana e Biagio, Ultima Fermata: pace grazie agli esercizi terapeutici

Un’altra coppia che grazie al percorso intrapreso ad Ultima Fermata è riuscita a ritrovare l’amore è quella composta da Luisiana e Biagio, due ragazzi fidanzati da tanto tempo che a seguito di un tradimento da parte della donna avevano iniziato ad avere qualche difficoltà all’interno del loro rapporto. Nonostante il tradimento i due ragazzi hanno dimostrato di essere molto innamorati e grazie agli esercizi terapeutici intrapresi nello show di Canale 5 i due hanno visto il legame che ancora li unisce. La coppia alla fine ha preferito mettere da parte le incomprensioni e i rancori e continuare la loro relazione più uniti che mai (Voto 7).

