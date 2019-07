Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Fontana Ministro degli Affari Europei (11 luglio)

La Cancelliera tedesca Merkel ha parlato pubblicamente dei suoi tremori, dopo il terzo recente episodio. Ha comunque rassicurato i tedeschi sul suo stato di salute. È successo durante l’incontro con il primo ministro della Finlandia, e in un momento difficile da celare, perché avvenuto nel pieno della cerimonia, mentre venivano suonate le note dell’inno nazionale e tutti gli occhi erano rivolti alla Cancelliera e al suo ospite, Antti Rinne, che ha evitato di soffermare lo sguardo. Angela Merkel ha spiegato però di non essere preoccupata per le sue condizioni di salute. Ha spiegato: “Sto benissimo e non c’è assolutamente motivo di preoccuparsi. Sono assolutamente convinta di essere in grado di svolgere il mio incarico.”

Dopo i forti temporali che ieri hanno colpito le regioni del Nord, una perturbazione atlantica ha portato un repentino peggioramento meteo nel Centro Italia. Danni si registrano particolarmente sul versante adriatico, adesso il maltempo si sposta nelle regioni del Sud. Turisti in fuga dalle spiagge e grossi problemi per l’agricoltura. Pescara, raggiunta da una tromba d’aria è in ginocchio con allagamenti e crolli in tutte le zone della città. Nella città abruzzese si contano ben 18 feriti, raggiunti da chicchi di grandine grossi come arance. Non bastassero le condizioni climatiche difficili, in Sicilia arrivano gli incendi. Quasi certamente di origine dolosa, le fiamme hanno colpito in più punti l’isola grazie all’aiuto del forte vento di scirocco. La situazione più grave è quella di Catania dove, un incendio ha devastato il lungomare Plaia. I vigili del fuoco hanno inviato i numerosi bagnanti a rimanere sulla battigia per non intralciare il compito delle squadre di soccorritori.

Secondo le ultime stime di Bruxelles, l’Italia rimane fanalino di coda in Europa in quanto a crescita dell’economia: il PIL nostrano, infatti, segna un misero +0,1% nel 2019 e si stima un altrettanto modesto +0,7% nel 2020. L’economia cresce, dunque, ma non quanto auspicato dal governo, che entro la fine del prossimo anno prevedeva un aumento dell’1,5%. Per la commissione europea i progressi italiani sono comunque positivi, ma l’Italia rimane ultima in tutta l’Unione Europea come tasso di crescita, ben al di sotto delle aspettative e dei risultati ottenuti dagli altri stati UE. Per il premier Conte, in ogni caso, “Non c’è da preoccuparsi, in quanto i conti sono solidi e la crescita rimane la nostra Stella Polare”.

Ultime notizie, inizia l’avventura della Juventus di Sarri

Inizia la stagione 2019/2020 anche per la Juventus: i campioni d’Italia hanno effettuato le visite mediche e sono pronti a dare la caccia alla tanto agognata Champions League. Numerose le novità che suscitano l’interesse di tifosi e addetti ai lavori, dall’operato del neo mister Sarri al ritorno di Buffon, passando per il sempreverde Cristiano Ronaldo e i nuovi acquisti…In attesa di De Ligt, visto che l’olandese al di là delle resistenze dell’Ajax, il suo attuale club di appartenenza, sembra essersi promesso ai bianconeri e l’affare non dovrebbe essere in discussione, a meno che i Lancieri non si dimostrino totalmente intransigenti alle richieste della Juventus, chiamata a portare la sua offerta almeno a 75 milioni di euro per portare a Torino il più promettente difensore d’Europa.

Ultime notizie, il cinema piange Valentina Cortese

È morta a Milano, all’età di 96 anni, Valentina Cortese. Era l’ultima delle ”divine”: le attrici affermatesi come vere e proprie dive a partire dal dopoguerra. Attrice sia di cinema che di teatro ha collaborato a lungo con il Piccolo Teatro di Milano, già dalla fine degli anni Cinquanta sotto la regia di Giorgio Strehler. Tanti i messaggi di cordoglio che hanno accompagnato la dipartita dell’attrice, da quello di Monica Guerritore che ha ricordato: “Se ne è andata Valentina che tanto ha regalato di sé agli altri… ero piccola e mi ha accolta e accudita… bella, generosa, tanto amata… che tristezza.“, fino a quello di Rita Pavone: “l 2019 ci sta portando via personaggi che hanno reso l’Italia qualcosa di encomiabile per classe e stile. Pezzi rari di donne e uomini che ci rammentano quell’Italia di allora mai abbastanza rimpianta. Il mio addio ad una grande donna e superba attrice.”