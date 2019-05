Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Lega primo partito in Italia (27 maggio 2019) 

Le ultime notizie ci portano a parlare della Lega come primo partito in Italia per le Europee, con Matteo Salvini che ha festeggiato sui social network il risultato ringraziando gli elettori. Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ha fatto sapere come il Carroccio però non abbia intenzione di mettere in crisi il Governo dopo questi risultati. Con la voglia di fare fronte ancora una volta insieme al Movimento Cinque Stelle. I pentastellati hanno subito però un crollo verticale, superati nelle prime proiezioni anche dal Partito Democratico. Vedremo come cambieranno le cose con l’Italia che è andata a votare con l’affluenza del 55.6%.

Ultime notizie, Europee: affluenze in crescita ovunque

Le Europee hanno regalato una risposta davvero molto importante e cioè quella dell’aumento dell’affluenza in tutta l’Unione Europea. In Francia rispetto al 2014 si è registrato un bel +4%, mentre in Germania invece alle ore 14.00 si contava una crescita dello stesso regime rispetto all’anno precedente. Incredibile sono i risultati dell’affluenza anche in Spagna dove si sono guadagnati dieci punti rispetto a cinque anni fa con un’affluenza del 34% in più. Numeri importanti arrivano invece dall’Ungheria dove l’affluenza è stata pari al 30.52%, più di quanto accaduto nel 2014. Vedremo poi quali saranno i risultati in giro per tutto il vecchio continente.

Da Pavia arriva una storia che ha davvero del raccapricciante. Una colf cubana di 26 anni è stata strangolata in una villa di Borgarello, con un suo parente che ha dato l’allarme. Questi ha ritrovato il corpo preoccupato dal fatto che la ragazza non gli rispondeva al telefono. Il killer era un uomo di 48 anni che poi si è tolto la vita sparandosi in piena campagna. Ora gli inquirenti stanno cercando di capire quali erano i rapporti tra la colf e il suo datore di lavoro anche perché il contesto è davvero molto particolare. L’uomo sarebbe partito a bordo di una moto per andarsi a uccidere con un’arma che non risultava detenuta con un regolare porto d’armi.

Ieri è terminata la Serie A 2018/19 con gli ultimi verdetti. Si partiva con la certezza della Juventus campione, del Napoli secondo e di Frosinone e Chievo in fondo alla classifica. In Champions sono andate Atalanta e Inter con il Milan e la Roma in Europa League. Si sono salvate Fiorentina e Genoa, mentre la terza squadra retrocessa è stato l’Empoli. Nessuna gara è stata scontata con rimonte e grandissimi tentativi di provare a raggiungere l’impossibile. C’è stato poi l’emozionante addio alla Roma di Daniele Rossi dopo tantissimi anni d’amore. Il capitano giallorosso ha lasciato la curva sud tra le lacrime, pronto per una nuova avventura che a breve lo vedrà protagonista da qualche altra parte. E’ stato anche l’ultimo giorno da bianconero di Massimiliano Allegri che ha salutato con un ko in una gara dove ha dato spazio anche a molti giovani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA